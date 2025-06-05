Наступление россиян в Покровском районе: что сейчас происходит возле города

Покровск. / © Associated Press

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Российские войска каждый день штурмуют позиции украинских защитников в районе Покровска Донецкой области. Вместе с тем оккупанты терпят большие потери.

Об этом заявил командир батальона беспилотных систем 68-й отдельной егерской бригады с позывным "Лютый" в эфире телемарафона.

Он отмечает, что россияне не отказались от своих планов захватить этот город,

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" На нашем участке фронта, за который отвечает 68 ОЕБр, ежедневно происходят столкновения и штурмовые действия", - подчеркнул он.

По его словам, на Покровском направлении россияне активно применяют дроны разных типов во время наступательных действий.

Напомним, военный эксперт Сергей Грабский сообщил, что РФ совершила прорыв между двумя городами Донетчины - между Мирноградом, это пригород Покровская, и Константиновкой.

Ранее военные заявляли, что окуупанты пытаются протиснуть фронт под Покровском и взимают резервы. Украинские защитники в ответ активно используют артиллерию и собственные беспилотники, нанося врагу значительные потери.

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Дата публикации 09:26, 28.05.25 Количество просмотров 235 Захватывают новые территории! Обострение там, где месяц назад было спокойно! Вживую с фронта