Наступление россиян на Запорожье: в ВСУ ответили, захватили ли оккупанты важный населенный пункт

Российские войска пытались проникнуть в село Староукраинка, что возле Гуляйполя в Запорожской области. ВСУ отбили атаку и уничтожили диверсионную группу. Село остается под контролем ВСУ.

Об этом заявил спикер Сил обороны юга Владислав Волошин в комментарии «Укринформ» .

«Это откровенная дезинформация (сообщение об оккупации села – Ред.). Во-первых, линия фронта туда даже не подошла еще. Противник сейчас находится в северных окрестностях Гуляйполя. Там ведутся ожесточенные бои», — сказал Волошин.

По его словам, активные боевые действия фиксировались на других участках направления. В частности, возле населенных пунктов Зеленое и Варваровка. Эти боевые столкновения, отметил представитель сил обороны, не в Староукраинке».

Однако ранее российская диверсионная группа пыталась проникнуть в деревню. После боя оккупантов были уничтожены.

«Там очень сложный рельеф, там у реки Гайчур изрезанная оврагами местность. По одному из таких оврагов пыталась к Староукраинке подойти враждебная диверсионная группа. Эту группу уничтожили, село – под контролем Сил обороны Украины», – подчеркнул Волошин.

Спикер добавил, что враг регулярно использует тактику информационных вбросов. Заметим, сегодня оккупанты заявили о якобы захвате села Староукраинка и опубликовали кадры с триколором, которые якобы были сняты в западной и восточной частях населенного пункта.

Как сообщали военные, холод сменил тактику армии России под Запорожьем. С одной стороны, низкие температуры деморализуются и физически уничтожают живую силу врага, а с другой — создают опасные предпосылки для расширения наступательных действий оккупантов.