Наступление россиян замедлилось, что будет на фронте дальше — британская разведка

В Донецкой области фиксируют замедление продвижения российских оккупационных войск.

Об этом разведка Минобороны Британии сообщила 14 марта в своей ежедневной сводке.

Согласно сообщению, оккупанты продолжают наступать на нескольких участках линии фронта, сосредоточив свои операции к западу от Авдеевки и Марьинки Донецкой области. На эти направления приходится 60% сообщений о российских атаках за последние четыре недели.

Однако отмечается, что среднее количество сообщений о еженедельных атаках РФ уменьшилось на 60% с конца февраля 2024 года, когда средненедельный показатель достигал 600 атак.

Несмотря на то, что Россия захватила Авдеевку и несколько сел к западу от города в феврале, с тех пор продвижение остановилось.

"Очень возможно, что общая ситуация будет сложной для украинских сил в течение следующих недель, поскольку Россия будет продолжать восстанавливать силы и осуществлять атаки на приоритетных направлениях", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что "наступление России было остановлено", а ее армия "находится в процессе потери большого количества жизненно важных сил". Так что ситуация для ВСУ стала значительно лучше.

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