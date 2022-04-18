Наступление российских войск на Донбассе уже началось — военный эксперт

Наступательная операция оккупантов будет длиться 7-10 дней.

Наступление российских войск на Донбассе уже началось. Продлится оно несколько недель. Тогда станет известно, на чьей стороне победа.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" рассказал военный эксперт Олег Жданов.

"Судя по тому количеству войск, которые собрала РФ, на больше их не хватит. Резерва нет. Если мы смогли выстоять первую волну, то здесь будет гораздо слабее, это наполовину меньше группировки. Их наступательная операция будет 7-10 дней. До конца апреля будем понимать, что и как", — подчеркнул Олег Жданов.

Напомним, что уничтоженный крейсер "Москва" – это 10% флота РФ в Черном море.

Читайте также: