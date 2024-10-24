Наступление российских войск на Селидово: вошли ли оккупанты в город

Армия Российской Федерации продвинулась возле города Селидово в Донецкой области. Сейчас продолжаются фланговые бои. Россиянам важно захватить этот населенный пункт, чтобы пойти на Покровск.

Что происходит вокруг города Селидово, где сосредоточены враждебные силы, рассказал экс-руководитель Службы внешней разведки Николай Маломуж в комментарии "24 Канала".

"Сейчас это самое горячее направление, ведь напрямую взять Покровск враг не мог. Украина создала мощные укрепрайоны, а удары с флангов заставили противника переходить на Селидово", — рассказал эксперт.

Он отмечает, что для россиян захват этого города важен с военной точки зрения, и с политической. После этого захватчики продолжат движение вперед, чтобы прорвать фланг и начать новые наступательные операции. Так армия РФ сможет обойти Покровск и создать угрозу с флангов.

"Сейчас в городе идут бои на центральных улицах между превосходящим в живой силе врагом. Перед тем применялись ракетные системы, артиллерия, минометы и периодически удары КАБами", — подчеркнул Маломуж.

После огневого воздействия, враг начинает операцию, идет бой за каждый дом. Также двигается с флангов, чтобы наших военных загнать в окружение или полуокружение. Сейчас Украина готовит ряд контрмер.

Как сообщал спикер Национальной гвардии Руслан Музычук, оккупанты накапливают пехоту для активных штурмов Селидового. Россияне пытаются накапливать пехоту для штурмов группами по пять-семь человек без поддержки бронированной техники.

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