Беларусь, фактически оккупированная Россией, предоставила ей свои территории для размещения армии, однако наступление оттуда может произойти и без привлечения белорусов.

Об этом 24 канала рассказал российский правозащитник и оппозиционный политик Марк Фейгин.

"Русские войска ходят по территории Беларуси, куда захотят, и используют ее территорию, как заблагорассудится. В то же время самопровозглашенный президент Лукашенко сопротивляться не может или не хочет. До сих пор он сопротивляется лишь одному – непосредственному привлечению белорусской армии к войне с украинцами. Пока это ему удается, но непонятно, как долго это продлится", – отметил Фейгин.

По словам эксперта, наступление из Беларуси может произойти и без привлечения ее армии.

"Русские войска уже нападали оттуда в феврале, так что говорить, что сейчас они просто передислоцируются просто так — не стоит, ведь подобное уже было в 2021 году", — отметил Фейгин.

По его мнению, российские или российско-белорусские войска действительно могут снова зайти в Украину с севера. Однако в этот раз они, вероятно, пойдут не на Киев, понимая бессодержательность этого, а на Львов – для того, чтобы перерезать пути поставки вооружения из Польши в Украину.

В это я верю. Выйдет или нет – скорее нет, чем так, – сказал оппозиционный правозащитник.

По словам Фейгина, о наступлении на Украину Беларусь, скорее всего, поведет себя так, как ведет себя девятый месяц.

"На словах они больше поддерживают Россию, на деле – 50 на 50, например, отдают вооружение и боеприпасы России, а сами делают все, чтобы не участвовать в войне. Так или иначе Беларусь является союзником оккупантов в этой войне", – сказал он. .

В настоящее время связь6 Москва – Минск – Тегеран стала очевидной. Однако больше союзников у РФ не будет. Белоруссии в этой ситуации некуда деваться, в отличие от Ирана.

"Беларусь действует так, будто бежит по какому-то коридору. Просто пытается бежать медленнее, чтобы не так быстро добраться до финальной точки, поскольку понятно, какой она будет", — добавил Фейгин.

Напомним, военный эксперт Петр Черник не исключает, что через несколько недель россияне изменят тактику обстрелов украинских городов и инфраструктуры.

Россия в течение 31 октября атаковала Украину ракетами разных типов и беспилотниками на общую сумму около 760 млн. долларов.

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