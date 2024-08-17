Наступление Украины на Курщине – что будет делать Путин: генерал армии Украины о дальнейших действиях РФ

По мнению Маломужа, РФ не откажется от наступления в Донецкой области, но ВСУ получат возможность стабилизировать ситуацию.

Диктатор Путин не ожидал продвижения ВСУ в Курской области, поэтому командование РФ растеряно и может прибегнуть к разным действиям.

Об этом рассказал генерал армии Украины в запасе, глава Службы внешней разведки Украины (2005-2010), военный эксперт Николай Маломуж, передает "24 канал".

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По его мнению, Путин будет пытаться стабилизировать ситуацию в Курской области. Но в то же время он будет продолжать наступательные операции на территории Донецкой, Луганской, Харьковской и Запорожской областей. Кроме того, РФ продолжит свой ядерный шантаж.

"В этом его убеждают Герасимов, командование и спецслужбы, которые планируют проведение специальных диверсионных операций и, возможно, провокаций, включая Курск АЭС. Готовятся и военные комбинации, и шантаж Украины и обвинения нас в преступлениях, чтобы поднять против нас партнеров", — пояснил Маломуж.

Генерал армии в отставке считает, что оккупанты не будут проводить системные наступательные операции в Курской области. Благодаря этому Украина может стабилизировать ситуацию на Покровском, Краматорском и Торецком направлениях.

"Поэтому идет переходный формат в этот период: россияне будут продолжать наступления в Донецкой области и давить на Курск, или все-таки мы будем развивать наступательные операции на Курщине и россияне будут вынуждены снимать силы с фронта", — рассуждает Маломуж.

Эксперт предполагает, что еще 3-4 подобных Курской операциям в других областях России приведут к полной дезориентации врага.

"Если что-то появляется нестандартное, они не знают, как ориентироваться. А если нестандартное будет много раз в разных точках, они не будут знать, где брать резервы, если их и так нет", — подытожил Маломуж.

Ранее издание WSJ подсчитало, сколько войск нужно РФ, чтобы отбить назад часть Курщины.

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