Дональд Трамп может сделать вывод, что нынешняя слабость и уязвимость России является идеальной возможностью усилить давление на нее.

Украина начала новое наступление в Курской области с целью вернуть инициативу, выявить постоянную уязвимость России и укрепить свои позиции перед потенциальными мирными переговорами.

Об этом говорится в публикации The Hill.

В то время как многие эксперты подвергали сомнению вторжение Украины на Курщину в августе 2024 года, государственный секретарь США Энтони Блинкен признал, что позиция Киева там может сыграть важную роль в потенциальных переговорах с Россией.

Также читайте В России продолжается одно из самых ожесточенных сражений войны – NYT

Авторы статьи отмечают, что в такой стране, как Россия – с историей внезапных потрясений, например распад Советского Союза – быстрые и непредсказуемые изменения остаются вероятными. Военные поражения часто приводили к политическим потрясениям, например в 1917 году, когда потери в Первой мировой войне помогли разжечь российскую революцию. Хотя сегодняшние обстоятельства другие, основная динамика похожа: постоянное давление на поле боя в сочетании с ростом внутреннего недовольства может проложить путь к неожиданному событию "черного лебедя". Но не для этого Украина шла на Курскую область.

Сейчас российская экономика демонстрирует все большую уязвимость, поскольку безудержная инфляция побуждает центральный банк пытаться стабилизировать рубль. Дополнительные санкции, например против теневого флота России и нефтяных доходов, могут еще больше напрячь экономику страны, предлагая администрации новоизбранного президента США Дональда Трампа стратегическую возможность усилить давление для переговоров. Остается увидеть, захочет ли Трамп использовать это давление, как однажды предложил его будущий советник по национальной безопасности. По словам Financial Times, Трамп стремится выглядеть сильнее и вести переговоры с позиции силы.

Новая военная операция Украины на Курщине выглядит стратегически просчитанным шагом за несколько недель до инаугурации Трампа. Ощущая давление, президент России Владимир Путин отправил одного из своих самых способных военачальников, генерала Юнус-Бека Евкурова, для наблюдения за операциями в Курской области, чтобы восстановить контроль. С августа России удалось вернуть около 40% территории, поначалу захваченной Украиной, но она не полностью вытеснила войска противника. Сейчас украинские силы движутся в село Большое Солдатское к северо-востоку от Суджи, видимо, пользуясь пробелами в российских оборонительных линиях.

В статье отмечается, что хотя эти военные маневры рискованы для Украины, потенциальные политические выгоды достаточно значительны, чтобы оправдать попытку. Украина стремится продемонстрировать силу и показать, что она активно борется, и что Запад должен продолжать поддержку.

"Поскольку новая администрация держит все карты, Трамп может сделать вывод, что нынешняя слабость и уязвимость России является идеальной возможностью усилить давление, заставив Россию сесть за стол переговоров и начать переговоры. Тогда оккупированный Украиной Курск стал бы ключевой разменной монетой в переговорах с Путиным", – резюмируется в материале.

Напомним, ранее глава разведывательного центра Сил обороны Эстонии полковник Антс Кивисельг заявил, что операция Украины на территории Курской области была тактической, а стала стратегическим успехом.

Читайте также: