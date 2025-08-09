Наступление уровня Второй мировой: Россия пытается прорвать оборону Покровска

Россия бросила на Покровское направление до сотни тысяч своих военных / © Getty Images

На Покровском направлении идут самые ожесточенные бои, ставшие самыми тяжелыми за последний год. Российская армия бросила на этот участок фронта огромное количество личного состава, пытаясь прорвать оборону и захватить город.

Об этом рассказал спикер ОСУВ «Днепр» Виктор Трегубов в эфире национального телемарафона «Единые новости».

Почему Покровское направление является ключевым для врага

«Ситуация на Покровском направлении самая тяжелая на этом фронте в течение последнего года, за исключением буквально нескольких недель весной», — отметил Трегубов.

По его словам, это направление является ключевым для оккупантов в летней кампании в этом году, и сейчас там, возможно, даже тяжелее, чем когда-либо прежде, поскольку россияне бросили туда «огромную ораву людей». Спикер отметил, что враг пытается наступать с двух сторон, чтобы одновременно отрезать город с юго-запада, где оккупанты «получили хорошо по зубам», и с северо-востока, где они тратят большое количество личного состава, чтобы захватить несколько населенных пунктов и усложнить логистику для украинских войск.

Трегубов добавил, что зимой россияне были вынуждены отступить на этом отрезке, но теперь они бросили сюда до 100 тысяч личного состава.

"Это реально уже масштабы, приближенные ко Второй мировой, даже не к локальным войнам, как чеченская или афганская", - подчеркнул спикер.

Тактика пропитки: как действует враг

По словам Трегубова, россияне продолжают применять тактику пропитки в украинский тыл, как это было весной.

«Килзоны они проползают, пытаясь сделать это незаметно, или просто бросают там кого-то одного, а другие проползают», — пояснил он.

Спикер добавил, что, согласно допросам пленных, некоторым оккупантам приходится так проползать до 60 километров, и они сознательно идут на огромные потери. По его словам, враг рассчитывает на то, что даже если тысячи солдат погибнут, двое-трое все же смогут пробраться за первую линию украинских позиций, чтобы начать огневые действия, охотиться на украинских дронаров и заставить украинских защитников привлекать резервов, которых и без того не хватает. Таким образом, оккупанты наступают и пытаются продвигаться.

Напомним, командир "Айдара" уверен, что мирные переговоры могут лишь разделить войну на "Первую" и "Вторую". Поэтому Украина уже сейчас должна готовиться к следующей войне , ведь возможно предстоящее перемирие будет недолгим.