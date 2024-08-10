Наступление в Курской области может ускорить окончание войны — шведский аналитик

Наступление в Курской области РФ, стратегические задачи которого командование Сил обороны Украины до сих пор не раскрывает, может привести к скорейшему окончанию войны, которую развязала Россия.

Такое мнение высказал аналитик Шведского института международных отношений Андреас Умланд в своей колонке для Foreign Policy.

Он отметил, что операция "украинских сил" в Курской области РФ быстро превратилась в крупнейшее территориальное продвижение со времен успешного контрнаступления в оккупированных россиянами Харьковской и Херсонской областях осенью 2022 года.

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“Операция ВСУ дает понять диктатору Владимиру Путину, что Украина сохраняет значительный потенциал для того, чтобы причинить боль России. Если украинские силы смогут удержать и сохранить контроль над территорией РФ, это может усилить влияние Украины на возможные переговоры о прекращении войны”, — отметил Андреас Умланд.

Аналитик отметил, что пока неясно, смогли ли россияне остановить продвижение ВСУ. В то же время, в сети появляется все больше кадров с пленными россиянами и уничтоженными колоннами российской техники. Тем временем украинцы стягивают резервы и закрепляются на занятых рубежах.

По его мнению, Киев таким образом может готовить основу для потенциальных переговоров об окончании войны, стремясь укрепить свою позицию.

"Возможно, Зеленский решил сыграть в азартную игру, чтобы изменить и ускорить динамику конфликта, в том числе получить больше рычагов влияния, если переговоры начнутся раньше, чем предполагалось", – предположил Андреас Умланд.

Напомним, Германия и другие союзники Украины раньше не хотели разрешать Украине ударить по России, но наступление в Курской области может изменить эту политику.

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