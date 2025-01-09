Наступление в Курской области: разведка Британии оценила операцию и ее влияние на бои на Донбассе

Украинские Вооруженные силы 5 января начали ограниченную бронетанковую контратаку в Курской области России, атаковав врага неожиданно по нескольким направлениям

Об этом сообщили в разведке Министерство обороны Великобритании в X (Twitter).

Отмечается, что атака в тот момент, когда Украина продолжала защищать свое выступление территории в Курске от постоянных атак войск РФ и КНДР.

"Несмотря на высокие потери, в последние недели Россия смогла добиться лишь незначительных успехов на удерживаемой Украиной территории", — говорится в отчете.

На востоке Украины армия РФ продолжала сосредоточивать атаки в центральной части Донецкой области, отмечают британские разведчики.

Кроме того, к югу от Покровска российские войска продвинулись на запад, захватив несколько сел и заняв позиции в четырех км к югу от города.

"Центр Донецкой области продолжает оставаться нестабильным районом линии фронта на востоке Украины", — отмечают в Минобороны Британии.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский во время заседания в формате "Рамштайн" заявил, что операция на Курщине стала одной из главных побед не только в прошлом году, а в течение всей войны.

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