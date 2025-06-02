Наступление в Сумской области: в ГПСУ сообщили, что происходит на границе

Армия РФ. / © Associated Press

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В приграничные Сумской области войска РФ продолжают направлять группы пехоты на территорию Украины в пределах Юнаковской и Хотинской общин.

Об этом сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко.

По его словам, пехотные группы заходили со стороны населённых пунктов Басовка и Журавка. Впрочем, сейчас наблюдается расширение зоны проникновения. Россияне активно используют артиллерию, дроны, управляемые авиабомбы (КАБы) и неуправляемые авиационные ракеты, чтобы уничтожать украинские позиции и усложнять оборону.

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"Надо отдать должное нашим воинам, которые мужественно держат оборону, ежедневно уничтожая десятками захватчиков и убитыми, и ранеными, но, к сожалению, враг не считается со своими потерями. Одни умирают – другие продолжают уходить", – отметил Демченко.

Оккупанты преимущественно применяет пехотные группы, иногда - квадроциклы и мотоциклы для быстрого прорыва и закрепления в посадках и лесополосах. Использование бронированной техники пока не наблюдается.

Напомним, аналитики BILD информируют, что только за прошлую неделю россияне смогли оккупировать 18 украинских населенных пунктов , захватив почти 200 квадратных километров территории. Издание отмечает, что наиболее активно войска Российской Федерации продвигаются в Донецкой, Харьковской и Сумской областях.

По информации DeepState, россияне вплотную подошли к Юнаковке в Сумской области. Ситуация имеет неутешительные перспективы.

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Дата публикации 19:58, 30.05.25 Количество просмотров 3 Почему Путину нет смысла прекращать войну? Разбор от Михаила Самуся