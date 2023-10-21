Наступление врага идет по всему участку фронта протяженностью 1000 км: эксперт рассказал детали

Наступление противника идет по всему участку русско-украинского фронта протяженностью 1000 км. Кроме концентрации вражеских сил на Авдеевском направлении противник сосредоточил мощные силы на Купянско-Лиманском направлении, а также имеет группировку у Бахмута.

Об этом в эфире "Эспрессо" рассказал военный эксперт, сопредседатель ГИ "Правое Дело" Дмитрий Снегирев.

"Давайте говорить о том, что наступление противника идет по всей линии боевого столкновения, то есть по всему участку российско-украинского фронта протяженностью 1000 км. Ошибочный тезис, который пытается продвинуть Институт изучения войны, что усилия оккупационной армии сосредоточены исключительно в районе Авдеевки. Для сравнения и понимания ситуации, на Бахмутском направлении, которое считается наиболее проблемным, сосредоточена российская группировка численностью в 50 тысяч личного состава и 200 единиц бронетехники военный эксперт.

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По его словам, на Авдеевку первые три дня наступление велось силами трех российских батальонов. Оккупанты пытаются взять под свой контроль всю территорию Донецкой области.

"По состоянию на октябрь ВСУ контролируют более 50% территории Донецкой области. А это политическое и личное поражение российского диктатора. Напомню, что 30 сентября 2022 года Путин подписал указ о включении так называемой ДНР в состав РФ в рамках административных границ области. То есть через год после путинского указа кафиры так и не смогли выполнить ни самый указ, ни первый этап своего СВО — установить контроль над этой территорией Луганской и Донецкой областей", — прокомментировал сопредседатель ГИ "Правое Дело".

Дмитрий Снегирев подчеркнул, что ситуация у Авдеевки тяжелая и демонстрирует эффективный характер активной обороны со стороны ВСУ.

Карта боев в Донецкой области / Фото: Еспресо.TV

"Стоит отметить, что на Авдеевском направлении возле Красногоровки в течение последних суток ВСУ отбили ранее утраченные позиции у оккупантов. Кроме того, приостановлено продвижение врага по флангам. Точат тяжелые бои в районе террикона, который противник не контролирует. Оккупанты пытаются выйти на уровень железнодорожных путей по флангах украинской группировки, но эти попытки нейтрализуются ВСУ. Поэтому, не случайно за последние сутки 20 октября такие многочисленные потери противника в тяжелой технике и в личном составе. Это самые большие потери кафиров в течение суток за весь период российско-украинской войны", — резюмировал Снегирев.

Ранее спикер объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления полковник Александр Штупун заявил, что российские войска снизили активность своих войск у Авдеевки, впрочем, не отказываются от своих намерений.

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