Наступление врага на Лимано-Купянском направлении: произошло 11 боев, ВСУ взяли пленных

На этом участке фронта российские истребители одномоментно сбрасывают от двух до шести КАБов. Продолжаются жесткие бои.

Российские войска продолжают наступательные действия на Лимано-Купянском направлении. В течение суток там произошло 11 боевых столкновений, во время которых враг понес потери и пятеро оккупантов попали в плен в ВСУ.

Об этом спикер ОСГВ "Хортица" Илья Евлаш сообщил в эфире телемарафона 22 февраля.

"По состоянию на сейчас в полосе ответственности ОСГВ "Хортица" происходят жесткие боевые действия. Противник продолжает свои наступательные действия на Лимано-Купянском направлении", – сказал Евлаш.

Ситуация на Лимано-Купянском направлении

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В частности, там враг в течение суток 725 раз обстрелял позиции ВСУ из всех имеющихся видов артиллерии, танков, гранатометов. Захватчики также нанесли 29 ударов дронами-камикадзе и 10 раз применили авиацию – Су-34 и Су-25. В то же время не выполнили задание 97 российских дронов.

"От двух до шести управляемых авиационных бомб за один раз сбрасывают российские истребители на этом участке фронта", — отметил спикер ОСГВ "Хортица".

За сутки там произошло 11 боевых столкновений, во время которых российские войска потеряли 398 бойцов, еще пятеро оккупантов пополнили обменный фонд.

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Украинские защитники поразили 138 единиц российских вооружения и техники: в частности, шесть БМП, пять МТ-ЛБ, 10 орудий разных типов, 15 автомобилей, система ПВО "Стрела-10", станции радиоэлектронной борьбы "Дзюдоист" и "Стриж".

Напомним, накануне Евлаш объяснил, что Купянск остается основной целью для оккупантов в Харьковской области, ведь там есть железная дорога и можно разместить логистический хаб для обеспечения группировки российских войск.

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