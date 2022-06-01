Наступление врага в Северодонецке и террор на оккупированных территориях: главное со сводки Генштаба ВСУ

Наступление врага в Северодонецке и террор на оккупированных территориях: главное со сводки Генштаба ВСУ

Генеральный штаб ВСУ рассказал обо всех важнейших событиях на фронте за последние сутки.

В Генеральном штабе ВСУ рассказали оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 18:00 1 июня.

Что в Беларуси?

На Волынском и Полесском направлениях основные усилия вооруженных сил Беларуси сосредоточены на ведении разведки, инженерном оборудовании позиций и проведении мероприятий боевой подготовки.

В июне-июле планируется проведение мобилизационных учений с военными комиссариатами в Гомельской области. Сохраняется угроза нанесения противником ракетных и авиационных ударов с территории Беларуси.

Сиверщина

Оккупанты в течение суток в очередной раз обстреляли Сумскую область. Под артиллерийские обстрелы попали украинские подразделения в районах населенных пунктов Белополье и Стукаловка.

В целом на Сиверском направлении противник активных действий не проводил, признаков создания ударных группировок не обнаружено. Однако, чтобы продемонстрировать свое присутствие и сковать действия подразделений Сил обороны, россияне продолжают удерживать в приграничных районах Брянской и Курской областей подразделения вооруженных сил России.

Харьковщина

На Харьковском направлении основные усилия россияне сосредоточиваются на удержании занятых рубежей и сдерживании продвижения украинских войск.

Враг производит огневое поражение позиций Сил обороны из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Русские Тишки, Золочев и Дергачи. Таким образом, оккупанты пытаются снизить наступательный потенциал украинских войск.

На Славянском направлении захватчики обстреляли из артиллерии украинские подразделения в районах населенных пунктов Святогорск и Родное. Враг вел наступление в направлении Довгенького и Дибровного (Изюмский район Харьковщины), понес потери и отошел.

Донбасс

На Донецком направлении противник наносил авиационные удары силами оперативно-тактической авиации в районах Авдеевки, Нью-Йорка, Новоселовки, Щербаков и армейской авиации – недалеко от населенных пунктов Роты, Покровское и Новоселовка.

На Северодонецком направлении враг ведет штурмовые действия в Северодонецке, имеет частичный успех, установил контроль над восточной частью города.

На Бахмутском направлении противник проводит штурм в Камышевахе, успеха не имеет.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях активные боевые действия оккупанты не проводили.

Юг

На Южнобужском направлении враг продолжает инженерное оборудование позиций и рубежей. Россияне вели воздушную разведку в районах населенных пунктов Ивановка, Лепетиха и Зеленодольск.

Оккупанты увеличили интенсивность огневого поражения украинских войск из минометов и ствольной артиллерии в районах населенных пунктов Снегиревка, Высокополье и Золотая Балка. Они продолжают обстрелы объектов гражданской инфраструктуры и жилых кварталов, обстреляли Николаев.

На Бессарабском направлении значительных конфигураций в деятельности подразделений противника не отмечается.

Террор на оккупированных территориях

На временно занятых территориях оккупанты продолжают ограничивать права и свободы граждан Украины.

В частности, россияне ограничивают передвижение, проводят "фильтрационные мероприятия" и усугубляют гуманитарный кризис. Военнослужащие РФ грабят мирных жителей.

В отдельных населённых пунктах враг организует восстановление поврежденной военной техники на мощностях местных предприятий. Так, ремонт военной техники обнаружен в городе Берислав (Херсонская область) в цехах Бериславского машиностроительного завода.

Практически на всей временно захваченной территории оккупанты заблокировали доступ местного населения к украинским операторам мобильной связи и Интернету.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен анонсировал предоставление Украине ракетных систем.