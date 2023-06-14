Наступление ВСУ: Маляр заявила об успехе и назвала, где есть продвижения

ВСУ продолжают наступательную операцию и имеют частичный успех, в частности, Силы обороны продвинулись на Бахмутском и Запорожском направлениях.

Об этом сообщила заместитель главы Минобороны Украины Анна Маляр.

"Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции, имеют частичный успех", – говорится в заявлении заместительницы министра.

За сутки 13 июня ВСУ продвинулись:

от 200 до 500 м на разных участках Бахмутского направления;

от 300 до 350 м на Запорожском направлении.

Маляр отметила, что украинские войска двигаются в условиях жесточайших боев, авиационного и артиллерийского превосходства российских оккупантов.

Ситуация в других направлениях

На Бердянском направлении бои продолжаются вблизи села Макаровка, которое было освобождено украинскими войсками. На Мариупольском направлении боевые действия проходят в районах Новоданиловки и Новопокровска.

Российские потери

Заместитель министра обороны проинформировала, что российские войска понесут потери как в живой силе, так и в технике и вооружении.

За сутки 13 июня враг потерял:

артиллерийскую батарею самоходных орудий;

два комплекса РЭБ;

сосредоточение автомобильной техники (до 10 единиц);

радиолокационный комплекс разведки и контроля стрельбы;

зенитно-ракетный комплекс.

Ситуация на фронте

Маляр 13 июня сообщила, что на нескольких направлениях фронта продолжаются наступательные действия украинских войск. Вместе с тем ВСУ вынуждены и обороняться, ведь оккупанты наступают на нескольких направлениях. Так что ситуация неоднородна.

Как сообщили в Генштабе ВСУ утром 14 июня, за последние трое суток во время наступательных действий Силы обороны Украины продвинулись от 200 м до 1,4 км и деоккупировали около 3 кв. км захваченной россиянами территории.

В отчете аналитиков Института изучения войны говорится, что украинские войска проводят наступательные операции по меньшей мере на трех направлениях фронта. В заявлении указано, что ВСУ за сутки продвинулись на 250 м к северо-востоку и 200 м к югу от Бахмута. Силы обороны имеют продвижение и возле админграницы Донетчины и Запорожья: на 500-1000 м. В то же время россияне перебрасывают дополнительные силы из Херсонщины для усиления направления Авдеевка-Донецк.

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