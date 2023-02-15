Наступление ВСУ может начаться раньше, чем ожидалось: Пионтковский об итогах "Рамштайна"

Контрнаступление Вооруженных сил Украины может начаться уже в ближайшие недели, а не к концу весны, как ожидалось.

Такое мнение высказал российский политолог Андрей Пионтковский на канале "Freeдом", подводя итоги саммита "Рамштайн", где обсуждалась военная помощь Украине.

Пионтковский напомнил о выступлении на саммите главы Петагона Ллойда Остина:

"Очень сильное было выступление... Важная фраза была - мы вступили в критическую фазу этой войны и ближайшие недели будут решающими. Фраза о ближайших неделях была трансформирована им в заключительном выступлении весьма существенно. Он сказал, что мы стоим на пороге украинского весеннего наступления, и оно начнется в ближайшие недели (weeks away)".

По словам политолога, "это достаточно серьезное изменение представлений о перспективах войны".

"Все исходили из того, что так называемое русское контрнаступление захлебывается, как это было под Угледаром. Его максимальным итогом будет объявление Путиным 21 февраля, что он взял Прасковеевку или несколько улиц в Бахмуте. Но все ожидали, что Россия использует окно возможностей. Март-апрель - это распутица, которая мешает сторонам предпринимать активные действия, а Украина начнет наступление, получив полный набор оружия, где-то уже в мае-июне. Сейчас речь идет о наступлении "weeks away", - подчеркнул он.

Как отметил Пионтковский, в последние два дня генсек НАТО Йенс Столтенберг и представители американского президента "делают новые заявления, как бы подталкивающие Украину к наступлению".

"Настал решающий момент, и украинцы должны перейти в наступление, освободив максимально больше своих территорий. Видимо, Украина, США, Великобритания и вся западная коалиция приняли решение о переходе в серьезное контрнаступление - не в начале мая, а в ближайшие недели", - считает он.

Напомним, министр обороны США Ллойд Остин заявил, что западные союзники полны решимости продолжать поддержку Украины и верят в успех украинских войск во время весеннего наступления.

Союзники приняли решение выделить Украине танки и бронетехнику, средства ПВО и боеприпасы.

Однако решение о передаче Украине дальнобойных ракет и авиации Запад пока не принял. По информации Financial Times, США все же могут передать свои F-16, или предоставить разрешение третьим странам на их реэкспорт.

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