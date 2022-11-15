"Наступление" ВСУ на Белгород: как Кремль разгоняет новый фейк и что за этим стоит

В РФ пропаганда активно распространяет слухи о якобы подготовке нападения Вооруженных сил Украины на пограничные российские города – Белгород, Брянск, Курск. Называют даже срок наступления – уже этой зимой. Вместе с этим появляются новости о строительстве в Белгородской области противотанковых укреплений и формировании отрядов "народного ополчения".

Эксперты в эксклюзивных комментариях для ТСН.ua объяснили, почему путинская пропаганда разгоняет тему нападения на территорию РФ и что это означает для Украины.

У Путина столкнулись с серьезной проблемой

Военный эксперт, экс-спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев считает, что "путинская пропаганда и высшее военно-политическое руководство РФ столкнулись с очень серьезной проблемой ".

По его словам, российские люди готовы радоваться успехам армии РФ, которая захватывает новые территории Украины, однако россияне не готовы сами браться за оружие, всячески помогать собственной армии, работать в режиме 24/7 на производстве, усиливать мощности оборонно-промышленного комплекса.

"Дело в том, что так называемая "специальная военная операция" не стала народной войной. Среди широких масс российского общества не так много желающих браться за оружие, чтобы уничтожать непокорных украинцев", — пояснил Селезнев.

Эксперт напомнил, что основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин недавно начал финансировать проекты под названием "народное ополчение" на территории граничащих с Украиной областей РФ. По его словам, это еще одна составляющая информационной кампании, которая должна заставить россиян с оружием в руках идти воевать с "украинскими нацистами".

"Обычные россияне, будучи гражданами страны, имеющей наибольшие природные ресурсы, живут, мягко говоря, не слишком богато. А с другой стороны, они гордятся тем, что они имеют вторую по мощи армию в мире, радуются успехам российской армии, но по телевизору Но когда их самих заставляют браться за оружие, идти зимой воевать, не имея соответствующего опыта и понимая, что из-за отсутствия опыта и плохого обеспечения они с большой вероятностью будут либо убиты, либо получат увечья, то конечно нет такого оживленного восприятия того же войны", — рассказал он.

Кремль действует по книге Оруэлла "1984"

Военный эксперт Олег Жданов отмечает, что Кремль действует в точности по известному роману-антиутопии Джорджа Оруэлла "1984".

"Это связано с запугиванием общества. Это внутренняя ИПСО, направленная на стабилизацию внутренней ситуации в Российской Федерации. Дело в том, что пограничные области – Курская, Брянская, Белгородская, Ростовская – постоянно страдают от этой войны. Наличие военных, эшелоны, перегрузки социальной инфраструктуры и вообще инфраструктуры этих областей военными маневрами и перемещениями – это раздражает людей. Люди понимают, что это война, а не какая-то специальная операция. Они больше всех знают реальную картину – и о погибших информация проникает туда", – рассказал эксперт.

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По его словам, чтобы россияне "не расслаблялись" и не распространяли отрицательную информацию, РФ иногда прибегает даже к огневому поражению – "обстреливают Белгород, запугивая людей".

"Людям потом говорят — берите лопаты и идите копайте окопы, они идут и копают. Когда общество запугано, им легче управлять... Джордж Оруэлл все это написал в книге "1984". Они действуют в точности как было написано классиком когда-то, воспроизводят утопию в жизни", — объяснил Жданов.

Для Украины есть хорошая новость

Военный эксперт Петр Черник объясняет слухи о наступлении ВСУ в РФ растерянностью оккупантов.

"В стратегическом итоге это полезная для нас новость, как бы это странно ни звучало. Враг не знает, что делать дальше. Враг боится внутренних запросов общества", – объяснил Черник.

По его словам, после того, как оккупанты провозгласили, что Херсон "навеки в составе РФ", а затем сбежали, "у них нет другого выбора, как поднимать уровень страха перед внешней угрозой".

"То, что противник начал паниковать во всех возможных смыслах – это прекрасно. Там, где паника, там ошибки", — подчеркнул эксперт.

Как россиян запугивают наступлением ВСУ

Напомним, что на фоне отступления оккупантов из Херсона кремлевские пропагандистские СМИ все чаще публикуют "вбросы" о якобы подготовке к наступлению ВСУ на приграничные города РФ — Белгород, Брянск, Курск.

В частности, пропаганда РФ на днях обнародовала видео допроса якобы украинского военнопленного, который говорит, что "слышал от иностранных инструкторов" о подготовке наступления на Курском и Белгородском направлении.

В свою очередь, российский политолог Ростислав Ищенко "порадовал" сограждан заявлением, что ВСУ могут захватить не только приграничные областные центры, но и дойти до Москвы.

"За 7-8 часов колонна военной техники, если она пересечет границу в районе Глухова, дойдет до столицы при скорости 70 километров в час. Части ВСУ могут даже перерезать несколько стратегических шоссе — от Смоленского до Рязанского, после чего выйти к МКАДу и даже проскочить в Кремль", — утверждал Ищенко.

Кроме того, в Белгородской области начали устанавливать защитные противотанковые сооружения. Основатель частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что его наемники начали формировать "народное ополчение" в Курской и Белгородской областях для защиты России.

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