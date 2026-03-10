Наступление ВСУ на фронте: Сырский сообщил, где именно атакуют украинские войска

Сырский подтвердил активные наступательные действия ВСУ / © Александр Сырский

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский заявил, что украинские военные не только сдерживают российские атаки, но и проводят активные наступательные действия на отдельных отрезках фронта.

Об этом Сырский сообщил после работы в подразделениях Сил обороны Донецкой области.

По словам Сырского, он посетил боевые части и провел совещания с командирами корпусов, бригад и батальонов, выполняющих задания на наиболее сложных участках фронта.

«Работал в частях и подразделениях Сил обороны в Донецкой области. Встретился с командирами корпусов, бригад и батальонов, ежедневно выполняющих боевые задания на самых сложных участках фронта», — сообщил главнокомандующий.

Во время поездки он непосредственно на местах ознакомился с особенностями боевых действий, обсудил с командирами выполнение задач и обеспечение военных. По результатам работы было принято решение об усилении устойчивости обороны и улучшении логистики.

Сырский заявил об изменении характера боев

Сырский также отметил, что характер боевых действий на современном этапе изменился. По его словам, понятие классической линии фронта все больше размывается.

"Особенность войны на нынешнем этапе такова, что понятие "переднего края" размывается, и на многих участках обоюдные "зоны инфильтрации" для малых пехотных групп могут достигать более 10 км", - пояснил он.

Несмотря на постоянные попытки российских войск продвигаться в глубь украинских позиций, подразделения Сил обороны удерживают определенные рубежи. В то же время, на некоторых направлениях украинские военные проводят собственные наступательные операции.

По словам главнокомандующего, российские войска несут значительные, а иногда и критические потери в живой силе и технике.

По словам Сырского, украинские подразделения активно применяют беспилотные системы, артиллерию и дистанционное минирование, что позволяет постепенно снижать боевой потенциал противника и срывать его наступательные планы.

Армия РФ уже ощутила последствия наступления ВСУ

Ранее уже говорилось, что контратаки ВСУ разрушают ключевой план Кремля.

Как заявляли аналитики США, в феврале 2026 года украинская армия начала продолжавшиеся до начала марта ограниченные контратаки в западной Запорожской области. Вполне возможно, это взаимно усилило усилия Украины по контратаке против российских сил в восточной Запорожской и Днепропетровской областях.

Война в Украине — последние новости

Напомним, ВСУ почти полностью уволили одну из областей. На стыке Днепропетровщины и Запорожья продолжается наступление. Там ВСУ освободили более 400 кв км территории.

На днях сообщалось, что там на отдельных участках продолжаются активные бои, в частности, за село Березово. Украинские военные продолжают зачищать позиции армии РФ на стыке Днепропетровской и Запорожской областей.