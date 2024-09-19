Наступление ВСУ на Харьковщине: в Третьей штурмовой назвали первоочередные цели

Наступление Третьей отдельной штурмовой бригады ВСУ в Харьковской области имеет несколько целей и задач. В общем, это уничтожение вражеских сил и средств, а также оборонных позиций, которые российские войска построили "достаточно неплохо".

Об этом пресс-секретарь 3-й ОШБр Александр Бородин сообщил в эфире "Украинского Радио".

В настоящее время российские войска потеряли свои оборонные позиции в Харьковской области, соответственно – и возможности более-менее стабильной обороны.

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"То есть они находятся в состоянии, в котором они не знают точно, смогут ли теми же силами удерживать позиции, если у нас снова будут контрнаступательные действия. То есть их наступательные действия – это отчасти и оборонительный характер. И, во-вторых, это уничтожение российских сил и средств. Потому что даже если посмотреть наши недельные отчеты, то сейчас у нас увеличилось и довольно неплохо идет уничтожение бронетехники, а это главное", – рассказал Бородин.

Он также указал, что оккупанты могут восстановить свою пехоту, ведь у них "по факту стоит резерв за резервом, это бесконечный ресурс". "Бесконечным ресурсом" врага также являются FPV-дроны и артиллерийские боеприпасы. В то же время этого нельзя сказать о вражеских бронетехнике и артиллерийских установках, поскольку российскому ВПК трудно это восстанавливать. Именно поэтому, отметил Бородин, бронетехника и артсистемы – это важнейшие цели для украинских военных.

Спикер 3-й ОШБр ответил на вопрос, была ли выполнена одна из задач операции на Харьковщине, которая заключалась в том, чтобы сковать силу 20-й российской армии:

"В формате примерно 2 дивизий, которые у нас есть, – да, (задача – ред.) была выполнена. Надо понимать просто, что у нас всегда на 1 бригаду минимум 1 дивизия, а по факту бывает и 2 дивизии. То есть силы врага значительно превосходят нас. И не только по личному составу, а именно в силах и средствах, в присоединении авиационной, артиллерийской поддержки и т.д."

Напомним, накануне командир подразделения TERRA Николай Волохов из 3-й ОШБр заявил, что Россия подтягивает на Харьковское направление бронетехнику. Это может свидетельствовать о подготовке врага к наступлению.

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