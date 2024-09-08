Наступление ВСУ на Курщину может вовлечь россиян в затяжную войну и "обескровить" — BI

Отвоевание Курска у Украины будет "тяжелой борьбой" для России.

Операция ВСУ в Курской области может вовлечь россиян в изнурительную, затяжную борьбу, так же, как они делают это на своей земле.

Об этом рассказал эксперт по военным вопросам, британский эксперт по военной стратегии Мэтью Севилл, передает Business Insider.

Один из планов ВСУ состоит в том, что если создадут сильную оборону, то смогут эффективно обескровить россиян.

"Если Украине удастся закрепиться и удержаться в Курской области, то попытки России дать отпор также могут привести к большим потерям — особенно учитывая, что многие российские солдаты в Курске плохо обучены: многие из них — молодые, неопытные призывники", - говорится в сообщении.

По словам заместителя директора ЦРУ Дэвида Коэна, отвоевание Курска у Украины будет "тяжелой борьбой" для России, а Майкл Бонерт, эксперт по военным вопросам по RAND Corporation, сказал BI, что отвоевание этой территории "будет очень дорого стоить россиянам".

В то же время, усилия Украины в Курской области также рискуют покинуть участки фронта в Украине недостаточно защищенными, что приведет к истощению их и без того немногочисленных вооруженных сил.

Добавим, украинский батальон приступил к набору рекрутов в Курской области.

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