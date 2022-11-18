Наступление ВСУ на востоке утихло: опубликована новая карта боевых действий в Украине

В то же время, российские захватчики проводят атаки в районе Кременной, Сватового и Бахмута.

На восточном фронте оккупанты пытаются атаковать позиции украинских военных, в то же время наступление ВСУ там затихло.

Об этом свидетельствуют данные новой карты боевых действий в Украине по состоянию на 18 ноября, опубликованной Минобороны Британии.

По информации британской разведки, российская армия пытается наступать по трем направлениям в Луганской и Донецкой областях. Вражеские атаки проходят в районе Кременной, Сватового и Бахмута.

В то же время сообщается, что контрнаступление Сил обороны Украины на восточном фланге остановилось.

Отметим, что еще 17 ноября британская разведка информировала, что ВСУ проводят наступательные действия на востоке Харьковщины и на западе Луганщины.

Иллюзийный и безнадежный упадок Украины является признанием.



Мапа подлежит завершению защиты Intelligence update on situation in Ukraine – 18 November 2022



Расположились от UK government's response: https://t.co/SCYapw1ODl



#StandWithUkraine pic.twitter.com/9X6Cb6Zi26 — Ministry of Defence (@DefenceHQ) November 18, 2022

Напомним, в британской разведке также сообщили, что оккупанты готовятся к дальнейшему контрнаступлению ВСУ и построили новые траншейные системы у границы с Крымом, у реки Северский Донец между Донецкой и Луганской областями. Кроме того, россияне могут опрокинуть часть выведенных из Херсона сил на Бахмутское направление.

По данным Генштаба ВСУ по состоянию на утро 18 ноября, оккупанты проводили наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. В то же время украинские войска отразили вражеские атаки в районах ряда населенных пунктов Луганской и Донецкой областей.

Потери врага за 18 ноября

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