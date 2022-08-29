Наступление ВСУ на юге: что способствовало успешному прорыву первой линии обороны оккупантов

Пробить первую линию обороны российских войск на Херсонском направлении удалось после длительного огневого контроля временно оккупированной территории.
Прорвать оборону противника на южном фронте ВСУ удалось благодаря моральному истощению передовых подразделений врага.
Об этом сообщила в комментарии ТСН.19:30 спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.
По ее словам, враг накапливал свои силы на южном направлении. В то же время ВСУ долгое время держали под огневым контролем оккупированную территорию для того, чтобы "откорректировать" его запасы, логистику и т.д.
В конце концов, как подтвердила Гуменюк, ВСУ прорвали первую линию обороны оккупантов.
"Когда они выставили впереди те подразделения, которые были морально истощены, наши войска смогли их прорвать", — отметила она.
Представитель ОК "Юг" отметила, что украинские военные все еще продолжают свою работу. Поскольку наступательная операция будет длинной и непростой, подробности первых успешных действий ВСУ на южном фронте она не сообщила.
“Мы не могли держать позитивную новость, которую мы все ждали, нам нужно было поддержать людей, которые в оккупации уже долгое время и, возможно, где-то в глубине души начинали терять веру. Но просим понимания, что на этом нужно и ограничиться. Даже радостные новости нужно использовать ограниченными дозами, для того, чтобы радость была полноценной”, — подчеркнула Наталья Гуменюк.
Напомним, украинские военные пробили первую линию обороны российских войск на Херсонском направлении. Оккупанты оставляют свои позиции, а украинские военные работают по врагу со всего оружия.
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