Наступление ВСУ на юге: что способствовало успешному прорыву первой линии обороны оккупантов

Прорвать оборону противника на южном фронте ВСУ удалось благодаря моральному истощению передовых подразделений врага.

Об этом сообщила в комментарии ТСН.19:30 спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

По ее словам, враг накапливал свои силы на южном направлении. В то же время ВСУ долгое время держали под огневым контролем оккупированную территорию для того, чтобы "откорректировать" его запасы, логистику и т.д.

В конце концов, как подтвердила Гуменюк, ВСУ прорвали первую линию обороны оккупантов.

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"Когда они выставили впереди те подразделения, которые были морально истощены, наши войска смогли их прорвать", — отметила она.

Представитель ОК "Юг" отметила, что украинские военные все еще продолжают свою работу. Поскольку наступательная операция будет длинной и непростой, подробности первых успешных действий ВСУ на южном фронте она не сообщила.

“Мы не могли держать позитивную новость, которую мы все ждали, нам нужно было поддержать людей, которые в оккупации уже долгое время и, возможно, где-то в глубине души начинали терять веру. Но просим понимания, что на этом нужно и ограничиться. Даже радостные новости нужно использовать ограниченными дозами, для того, чтобы радость была полноценной”, — подчеркнула Наталья Гуменюк.

Напомним, украинские военные пробили первую линию обороны российских войск на Херсонском направлении. Оккупанты оставляют свои позиции, а украинские военные работают по врагу со всего оружия.

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