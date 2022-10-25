Наступление ВСУ на юге: карта боевых действий в Украине 25 октября

Вооруженные силы Украины продолжают контрнаступление на Херсонском и Луганском направлениях. Продолжаются бои около Бахмута Донецкой области.

Минобороны Великобритании опубликовало актуальную карту боевых действий в Украине на вторник, 25 октября

Россияне пытаются противостоять наступлению украинских военных – строят линию обороны в районе Херсона.

Иллюзийный и безнадежный упадок Украины является признанием.



Мапа подлежит завершению защиты Intelligence update on situation in Ukraine – 25 October 2022



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#StandWithUkraine pic.twitter.com/aObq1M52PE — Ministry of Defence (@DefenceHQ) Октябрь 25, 2022

Контрнаступление ВСУ на юге

Украинские военные деоккупировали уже более 90 населенных пунктов в Херсонской области. Вооруженные силы Украины продолжают закрепляться на освобожденных территориях области.

Оккупанты заминировали Каховскую ГЭС, есть угроза подрыва, чтобы потом обвинить в этом акте терроризма украинских военных.

Россияне также заявили об "эвакуации" херсонцев на левый берег Днепра.

По мнению эксперта Александра Мусиенко, считает, что российским солдатам придется отойти на левый берег Днепра на Херсонщине.

Руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов называет информационной операцией и манипуляцией заявления так называемой "власти" Херсона об "эвакуации" местных.

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