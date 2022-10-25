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Наступление ВСУ на юге: карта боевых действий в Украине 25 октября

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Наступление ВСУ на юге: карта боевых действий в Украине 25 октября

Фото: Associated Press

Район Бахмута – остается самым горячим направлением.

Вооруженные силы Украины продолжают контрнаступление на Херсонском и Луганском направлениях. Продолжаются бои около Бахмута Донецкой области.

Минобороны Великобритании опубликовало актуальную карту боевых действий в Украине на вторник, 25 октября

Россияне пытаются противостоять наступлению украинских военных – строят линию обороны в районе Херсона.

Контрнаступление ВСУ на юге

Украинские военные деоккупировали уже более 90 населенных пунктов в Херсонской области. Вооруженные силы Украины продолжают закрепляться на освобожденных территориях области.

Оккупанты заминировали Каховскую ГЭС, есть угроза подрыва, чтобы потом обвинить в этом акте терроризма украинских военных.

Россияне также заявили об "эвакуации" херсонцев на левый берег Днепра.

По мнению эксперта Александра Мусиенко, считает, что российским солдатам придется отойти на левый берег Днепра на Херсонщине.

Руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов называет информационной операцией и манипуляцией заявления так называемой "власти" Херсона об "эвакуации" местных.

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