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Наступление ВСУ на юге: карта боевых действий в Украине 7 ноября

Автор
Денькович Ярослава
Дата публикации
Просмотры
649
Время на прочтение
2 мин
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Наступление ВСУ на юге: карта боевых действий в Украине 7 ноября

Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Самые горячие боевые действия продолжаются в Донецкой области.

По состоянию на 7 ноября Вооруженные силы Украины продолжают наступление по двум направлениям – в Луганской и Херсонской областях.

Минобороны Великобритании опубликовало актуальную карту боевых действий в Украине на понедельник, 7 ноября.

Украинские военные продолжают наступательные действия на линии Сватово-Кременная в Луганской области.

Кроме того, ВСУ штурмуют позиции россиян на севере и северо-западе Херсонской области.

Российская армия бросает силы для атак в Донецкой области. В районе Бахмута, Авдеевки, Соледара и Песков идут интенсивные бои.

Контрнаступление Вооруженных сил Украины

С начала полномасштабной войны Россия потеряла в Украине около 76 тыс. солдат. За прошедшие сутки наибольшие потери враг понес на Лиманском, Бахмутском и Авдеевском направлениях.

Украинские войска продолжают контрнаступательные действия на линии Сватово-Кременная.

Международный обозреватель Иван Яковина считает, что Путин к зиме может отвести армию РФ из Херсона, а затем заявить о "перемирии".

В британской разведке также отметили, что Россия вряд ли сможет быстро восстановить боевой потенциал авиации из-за того, что потери самолетов в Украине значительно превышают их возможности по производству новых.

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Дата публикации
Просмотры
649
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