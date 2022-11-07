Наступление ВСУ на юге: карта боевых действий в Украине 7 ноября

По состоянию на 7 ноября Вооруженные силы Украины продолжают наступление по двум направлениям – в Луганской и Херсонской областях.

Минобороны Великобритании опубликовало актуальную карту боевых действий в Украине на понедельник, 7 ноября.

Украинские военные продолжают наступательные действия на линии Сватово-Кременная в Луганской области.

Кроме того, ВСУ штурмуют позиции россиян на севере и северо-западе Херсонской области.

Российская армия бросает силы для атак в Донецкой области. В районе Бахмута, Авдеевки, Соледара и Песков идут интенсивные бои.

Иллюзийный и безнадежный упадок Украины является признанием.



Мапа ниже является последней защитой Intelligence update on situation in Ukraine — 07 November 2022.



Расположились от UK government's response: https://t.co/PAnDPFd0bb



#StandWithUkraine pic.twitter.com/ZJtis6quGi — Ministry of Defence (@DefenceHQ) November 7, 2022

Контрнаступление Вооруженных сил Украины

С начала полномасштабной войны Россия потеряла в Украине около 76 тыс. солдат. За прошедшие сутки наибольшие потери враг понес на Лиманском, Бахмутском и Авдеевском направлениях.

Украинские войска продолжают контрнаступательные действия на линии Сватово-Кременная.

Международный обозреватель Иван Яковина считает, что Путин к зиме может отвести армию РФ из Херсона, а затем заявить о "перемирии".

В британской разведке также отметили, что Россия вряд ли сможет быстро восстановить боевой потенциал авиации из-за того, что потери самолетов в Украине значительно превышают их возможности по производству новых.

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