Наступление ВСУ на юге: карта боевых действий в Украине 7 ноября

Самые горячие боевые действия продолжаются в Донецкой области.
По состоянию на 7 ноября Вооруженные силы Украины продолжают наступление по двум направлениям – в Луганской и Херсонской областях.
Минобороны Великобритании опубликовало актуальную карту боевых действий в Украине на понедельник, 7 ноября.
Украинские военные продолжают наступательные действия на линии Сватово-Кременная в Луганской области.
Кроме того, ВСУ штурмуют позиции россиян на севере и северо-западе Херсонской области.
Российская армия бросает силы для атак в Донецкой области. В районе Бахмута, Авдеевки, Соледара и Песков идут интенсивные бои.
Иллюзийный и безнадежный упадок Украины является признанием.— Ministry of Defence (@DefenceHQ) November 7, 2022
Мапа ниже является последней защитой Intelligence update on situation in Ukraine — 07 November 2022.
Расположились от UK government's response: https://t.co/PAnDPFd0bb
#StandWithUkraine pic.twitter.com/ZJtis6quGi
Контрнаступление Вооруженных сил Украины
С начала полномасштабной войны Россия потеряла в Украине около 76 тыс. солдат. За прошедшие сутки наибольшие потери враг понес на Лиманском, Бахмутском и Авдеевском направлениях.
Украинские войска продолжают контрнаступательные действия на линии Сватово-Кременная.
Международный обозреватель Иван Яковина считает, что Путин к зиме может отвести армию РФ из Херсона, а затем заявить о "перемирии".
В британской разведке также отметили, что Россия вряд ли сможет быстро восстановить боевой потенциал авиации из-за того, что потери самолетов в Украине значительно превышают их возможности по производству новых.
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