Наступление ВСУ на юге: разведка Британии оценила ситуацию на фронте за последнюю неделю

За последнюю неделю большая часть линии фронта в Украине существенно не изменилась. ВСУ продолжили наступление на юге, удерживая село Урожайное, а оккупанты предпринимали попытки наступления в районе города Купянск.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как говорится в возведении, на юге украинские войска продолжили продвижение вдоль реки Мокри Ялы, несмотря на упорное сопротивление россиян.

В то же время захватчики в районе города Купянск продолжали пробные атаки, но не добились значительных успехов, говорится в обзоре.

"По всему фронту обе стороны встают перед схожими проблемами: пытаются разгромить хорошо укрепленные силы, имея при этом ограниченные силы, которые не могут приступить к новым атакам", – указывают в Минобороны Британии.

Напомним, что Вооруженные силы деоккупировали Урожайное Донецкой области, за которое длительное время шли бои.

Аналитики Института изучения войны отмечают, что контрнаступление Вооруженных сил Украины вблизи Роботино Запорожской области и Урожайного Донецкой области, вероятно, имеет большое тактическое значение из-за структуры российских оборонных рубежей.

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