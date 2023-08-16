Наступление ВСУ на Запорожье: появилось видео стрелкового боя в окрестностях села Роботино

Украинским бойцам на этом направлении противостоят, в частности, так называемые "кадыровцы".

Продолжается наступление ВСУ в направлении Орехова на западе Запорожской области. В Сети опубликовали кадры стрелкового боя на подступах к селу Роботино.

Видео появилось в среду, 16 августа, в Telegram-канале Двищ.

На опубликованных кадрах украинские военные сначала идут через лесополосу, после чего начинается бой с использованием стрелкового оружия.

Наступление ВСУ в Запорожье: стрелковый бой в окрестностях села Роботино

Пока нет достоверной информации об установлении контроля ВСУ над селом Роботино, кроме сообщений на некоторых неофициальных информресурсах.

10 августа лидер российской Чечни Рамзан Кадыров расхвалил чеченский батальон "Восток Ахмат", находящийся на участке Орехов в Запорожской области.

Напомним, по информации аналитиков ISW, 11 августа геолокационные кадры подтверждали, что украинские войска достигли северных окраин села Роботино, расположенного в 10 км к югу от Орехова.

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