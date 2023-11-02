Наступление ВСУ продолжается: в Генштабе рассказали последние новости с фронта

Вооруженные силы Украины давят на оккупантов: наступление защитников под Бахмутом на Донетчине, а также на Мелитопольском направлении продолжается. Кроме того, на Марьинском направлении в сутки было отбито 20 вражеских атак.

Об этом сообщил во время телемарафона спикер Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев.

По его словам, украинские Силы обороны продолжаются штурмовые действия южнее Бахмута, наносят врагу потери и закрепляют на достигнутых рубежах. В свою очередь, российские оккупационные войска пытались восстановить утраченное положение у Хромового, Клещиевки и Андреевки. На Бахмутском направлении воины отразили 15 атак противника.

В районе Авдеевки россияне пытаются оцепить город, а потому при поддержке авиации продолжают штурмы. Безуспешно завершились атаки армии РФ в районах Северного и Первомайского. На этом участке фронта были отбиты в сутки семь атак.

Ковалев также сообщил, что ожесточенные бои идут на Купянском направлении в Харьковской и Луганской области. Там украинские защитники остановили десять вражеских атак.

Напомним, аналитики ISW в своем новом отчете сообщили, что на левобережье Херсонщины украинские войска удерживают занятые позиции и устраивают атаки по российским оккупантам. В частности, они заменяли территорию близ Кринок, чтобы усложнить российские атаки в этом районе.

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