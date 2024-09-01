Наступление ВСУ в Харьковской области: Жорин рассказал о ситуации

На Харьковском направлении, в зоне ответственности Третьей штурмовой бригады, сейчас продолжаются стабилизационные действия.

Об этом рассказал экскомандир "Азова", заместитель командира 3-й ОШБр майор ВСУ Максим Жорин в своем Telegram-канале.

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"Проведя удачные штурмы и освободив территории, сейчас необходимо закрепиться", — отметил военный.

Он добавил, что россияне постоянно пытаются вернуть утраченные позиции и бросают в бой все новые ресурсы. Однако украинские бойцы "успешно стирают" окупантов.

Напомним, на Харьковском направлении появилось "окно возможностей" на фоне операции в Курщине. Сейчас в населенном пункте Глубокое Харьковской области продолжаются ожесточенные бои.

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