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Наступление ВСУ в Харьковской области: Жорин рассказал о ситуации

Наступление ВСУ в Харьковской области: Жорин рассказал о ситуации

ВСУ закрепляются на освобожденных позициях в Харьковской области / Фото: Associated Press

Силы обороны закрепляются на освобожденных территориях.

На Харьковском направлении, в зоне ответственности Третьей штурмовой бригады, сейчас продолжаются стабилизационные действия.

Об этом рассказал экскомандир "Азова", заместитель командира 3-й ОШБр майор ВСУ Максим Жорин в своем Telegram-канале.

"Проведя удачные штурмы и освободив территории, сейчас необходимо закрепиться", — отметил военный.

Он добавил, что россияне постоянно пытаются вернуть утраченные позиции и бросают в бой все новые ресурсы. Однако украинские бойцы "успешно стирают" окупантов.

Напомним, на Харьковском направлении появилось "окно возможностей" на фоне операции в Курщине. Сейчас в населенном пункте Глубокое Харьковской области продолжаются ожесточенные бои.

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