Наступление ВСУ в Херсонской области: Гуменюк рассказала о ситуации

Вооруженные силы Украины продолжают контрнаступление на Херсонском направлении. Ситуация под контролем украинских защитников.

Об этом в эфире телемарафона сообщила спикер объединенного координационного прессцентра ОК "Юг" Наталья Гуменюк.

По ее словам, россияне меняют свои пределы обороны. В частности, окопаясь глубже. Впрочем, это никак не влияет на скорость продвижения ВСУ.

"Мы продолжаем высвобождать территории, продолжаем оттеснять врага в Херсонской области, где он меняет свои рубежи обороны на более глубокие – обустраивавшиеся все эти семь месяцев с помощью железобетонных конструкций. Поэтому может казаться, что наше продвижение замедлилось, но оно просто правильно рассчитано ", – рассказала она.

По словам Гуменюк, оккупанты вывозят из Херсона свои семьи. У врага остается все меньше шансов на подтягивание резервов.

Контрнаступление ВСУ в Херсонской области

Украинская армия с начала октября уволили 29 населенных пунктов в Херсонской области. Важным для Вооруженных сил стало освобождение Брода Давида, где оккупанты имели довольно крепкие позиции.

Вооруженные силы Украины уволили 1170 квадратных километров территорий Украины в Херсонской области.

У русских военных на правом берегу Днепра заканчиваются запасы. По словам советника Офиса президента Украины Алексея Арестовича, перед кафиров маячит перспектива разгрома. Более того — элитным войскам Путина конец.

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