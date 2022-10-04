Наступление ВСУ заставляет российскую армию бежать на восточном и южном фронтах – WP

Украина стремится вернуть как можно больше своих территорий прежде, чем РФ бросит в бой сотни тысяч мобилизованных россиян.
Вооруженные силы Украины ускорили контрнаступление сразу на двух фронтах – восточном и южном.
Оккупационные войска России вынуждены отступать в Донецкой и Луганской областях, а также в Херсонской области.
Об этом пишет The Washington Post.
Кремль пытался оформить "аннексию" еще четырех областей Украины, однако параллельно с этим ВСУ начали отвоевывать оккупированные земли.
"Командующие украинскими Вооруженными силами на юге и востоке создают проблемы для российской цепочки командования быстрее, чем россияне могут эффективно реагировать", – сказал один из западных чиновников, пожелавший остаться анонимным.
Он добавил, что действия украинской армии "усиливают существующую дисфункцию в российских силах вторжения".
Украина стремится вернуть как можно больше своих территорий до того, как РФ бросит в бой сотни тысяч мобилизованных россиян.
Напомним, на Херсонщине ВСУ освободили восемь населенных пунктов :
- Любимовка;
- Крещеновка;
- Золотая Балка;
- Беляевка;
- Украинка;
- Великая Александровка;
- Малая Александровка;
- Давидов Брод.
Государственный флаг Украины продолжает победное шествие по югу нашей страны.
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