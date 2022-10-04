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Наступление ВСУ заставляет российскую армию бежать на восточном и южном фронтах – WP

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Наступление ВСУ заставляет российскую армию бежать на восточном и южном фронтах – WP

Фото: Facebook/Оперативное командование "Юг"

Украина стремится вернуть как можно больше своих территорий прежде, чем РФ бросит в бой сотни тысяч мобилизованных россиян.

Вооруженные силы Украины ускорили контрнаступление сразу на двух фронтах – восточном и южном.

Оккупационные войска России вынуждены отступать в Донецкой и Луганской областях, а также в Херсонской области.

Об этом пишет The Washington Post.

Кремль пытался оформить "аннексию" еще четырех областей Украины, однако параллельно с этим ВСУ начали отвоевывать оккупированные земли.

"Командующие украинскими Вооруженными силами на юге и востоке создают проблемы для российской цепочки командования быстрее, чем россияне могут эффективно реагировать", – сказал один из западных чиновников, пожелавший остаться анонимным.

Он добавил, что действия украинской армии "усиливают существующую дисфункцию в российских силах вторжения".

Украина стремится вернуть как можно больше своих территорий до того, как РФ бросит в бой сотни тысяч мобилизованных россиян.

Напомним, на Херсонщине ВСУ освободили восемь населенных пунктов :

  • Любимовка;
  • Крещеновка;
  • Золотая Балка;
  • Беляевка;
  • Украинка;
  • Великая Александровка;
  • Малая Александровка;
  • Давидов Брод.

Государственный флаг Украины продолжает победное шествие по югу нашей страны.

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