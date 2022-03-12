"Наступление захлебнулось": в разведке объяснили, почему Россия мобилизует людей из Крыма и ОРДЛО

"Наступление захлебнулось": в разведке объяснили, почему Россия мобилизует людей из Крыма и ОРДЛО

Многие подразделения РФ на этом этапе уже уничтожены или потеряли боеспособность, сказал главный разведчик Украины.

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов рассказал, что Россия проводит скрытую мобилизацию на оккупированном Донбассе и Крыму, поскольку ей не хватает сил для наступления.

Об этом он рассказал в интервью 11 марта.

"Наступление захлебнулось. Фактически не хватает ресурсов и сил для продолжения наступления. Сейчас наблюдается подвоз новых подразделений, абсолютно со всей России. Проводится то, что называется скрытая мобилизация, мобилизуется все население, к сожалению, наших временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и аннексированной республики Крым", – рассказал глава ГУР МО.

Он добавил, что Россия перекидывает новые подразделения из Восточного и Центрального военных округов.

"Многие подразделения на этом этапе уже уничтожены или потеряли боеспособность, и за счет этих резервов производится восстановление их боеспособности. Также за счет перегруппировки производится усиление войск на важных для России направлениях", — рассказал Буданов.

Напомним, в Генштабе ВСУ 9 марта сообщили, что Россия проводит скрытую мобилизацию под видом учебного собрания в оккупированных Крыму и Донбассе, а также Краснодарском крае РФ. Враг активизировал деятельность по набору добровольцев для войны на территории Украины. Кроме того, зафиксированы случаи отчисления юношей призывного возраста из вузов РФ для пополнения резерва армии захватчиков.