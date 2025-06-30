Наступление замерло: эксперт раскрыл неожиданную правду о ситуации на Сумском направлении

Наступление РФ на Сумщине / © Associated Press

Реклама

В ближайшей перспективе серьезные сдвиги на Сумском направлении вряд ли произойдет.

Такое мнение в эфире «Эспрессо» высказал военный эксперт, бывший пресс-секретарь Генштаба ВСУ Владислав Селезнев.

По его словам, действия врага в Сумской области похожи на прошлогоднее наступление на Харьковщине. Тогда оккупанты смогли продвинуться всего на 10 км, а затем остановились, наткнувшись на украинские фортификации.

Реклама

Селезнев опроверг упреки в неэффективности работы эксглавы Сумской ОВА, отметив, что отсутствие потерь территорий на Сумщине, в отличие от 91 км² утраченных на Харьковщине на прошлой неделе, свидетельствует об эффективной работе фортификаций и ВСУ.

Враг активно ищет дополнительные ресурсы, перебрасывая их с Купянского, Волчанского и Липецкого направлений. Цель — компенсировать значительные потери в штурмовых отрядах и создать кратное преимущество. Селезнев привел данные о сосредоточении около 50 тысяч российских военных в Сумской области, что втрое больше, чем украинские Силы обороны на этом направлении.

Однако, по мнению эксперта, такое соотношение сил приемлемо. Потому что украинские войска находятся под защитой инженерно-технических сооружений и ведут оборону. Селезнев подчеркнул, что без дополнительных десятков тысяч личного состава враг не сможет в корне изменить ситуацию в этом направлении в ближайшее время. Если бы такая возможность была, россияне уже использовали бы ее.

Напомним, сегодня Президент Владимир Зеленский особо обсудил ситуацию на Сумском направлении. Он сообщил, что все важные задачи и конкретные позиции, определенные для украинских военных неделю назад, полностью выполнены.

Реклама

Зеленский подчеркнул, что россияне не смогли наступать в Сумской области благодаря эффективной работе каждого украинского подразделения на этом направлении. Кроме того, Украина продолжает активные действия в рамках Курской операции, которая успешно длится уже почти 10 месяцев.