Наступлением врага на Купянск руководит офицер-предатель ВСУ: расследование BBC

Полковник ВСУ Сергей Стороженко во время общения с журналистам в период аннексии Крыма в 2014 году

Реклама

Российские войска ведут штурм Купянска и снова применяют тактику использования подземных газопроводов под рекой Оскол — аналогично тому, как это делали ранее под Авдеевкой и Суджей. Руководство этой операцией осуществляет бывший офицер ВСУ Сергей Стороженко, который в 2014 году перешел на сторону России.

Об этом информирует «BBC News Украина».

По оценкам как российских пропагандистских блогеров, так и украинских экспертов, в частности аналитика Константина Машовца, главную роль в российском наступлении на Купянск играет 6-я армия. Еще до полномасштабного вторжения она базировалась в Ленинградской области РФ и входила в группировку «Север». Командует 6-й армией генерал-лейтенант Сергей Стороженко. Именно он отчитывается о ходе штурма Купянска, после чего информация поступает в Генштаб Вооруженных сил РФ на имя начальника Валерия Герасимова.

Реклама

Что известно о Сергее Стороженко: карьера и предательство

Стороженко — нетипичный случай для российского командования: вероятно, он является самым высоким по званию коллаборантом в российской армии. Большую часть своей службы провел в ВСУ, а после аннексии Крыма в 2014 году присягнул России.

Стороженко родился в 1975 году в селе Мурафа на Харьковщине. Его родные, по данным украинских СМИ, после 24 февраля 2022 года оставались жить в Харьковской и Сумской областях.

В 1992 году Стороженко поступил в Институт сухопутных войск в Киеве на факультет разведки. В 2016-м, уже как российский офицер в звании полковника, он в интервью «Новой газете» вспоминал о своей службе в ВСУ и оккупации Крыма: «СССР уже год как не существовал, я с самого начала был украинским военнослужащим».

Свою карьеру Стороженко строил в 36-й бригаде береговой обороны ВМС Украины, где прошел путь от командира роты до комбата, а затем и комбрига. Был заместителем руководителя украинского миротворческого контингента в Косово.

Реклама

В марте 2014 года, во время аннексии Крыма, Стороженко подчинялись около 1200 военных. По словам военного, в те дни с ним контактировали и.о. президента Украины Александр Турчинов и премьер Арсений Яценюк, интересуясь его действиями.

Стороженко утверждал, что подал рапорт об отставке. Но бывшие коллеги утверждают, что тот вел «двойную игру» и убеждал украинских военных сдавать оружие.

«Я думаю, в 2014-м ему сделали такое предложение, от которого он не смог отказаться… Думаю, его банально коррумпировали. Он был неплохим офицером и заботился о репутации, но ключевое испытание, когда жизнь показывает, кто есть кто, — он не прошел», — рассказал Владислав Селезнев — бывший спикер Генштаба ВСУ, который служил со Стороженко в Косово.

Селезнев также утверждает, что уже в 2022 году Стороженко отдавал приказы наносить ракетные удары по Сумах.

Реклама

По данным проекта Evocation.info, две его сестры продолжали жить в Украине — одна в селе Козиевка на Харьковщине, другая в Сумах.

Известно, что уже 23 марта 2014 года, через неделю после псевдореферендума в Крыму, Стороженко получил российский паспорт.

Из его 36-й бригады около половины военных выехали на материковую часть Украины, а остальные остались служить России. Стороженко тогда возглавил 126-ю бригаду береговой охраны, где и сделал карьеру как российский командир.

Сергей Стороженко (в центре) уже после перехода в российскую армию

Полномасштабная война и повышение Стороженко

На момент полномасштабного российского вторжения у Стороженко было звание генерал-майора и он работал начальником штаба 35-й армии Восточного военного округа. Именно эта армия участвовала в боях на Харьковщине, но уже в июне 2022 года, по данным Института изучения войны, была фактически разгромлена под Изюмом.

Реклама

Несмотря на провал, карьера Стороженко не пострадала. В 2023 году по указу президента РФ Владимира Путина он получил повышение до генерал-лейтенанта и возглавил 6-ю армию. Сегодня именно эта армия ведет наступление на Купянском направлении.

В своих отчетах Стороженко докладывает о «захвате Купянска», хотя до фактического контроля над городом российским войскам еще далеко.

Напомним, сообщения о боях в центре Купянска являются ложными. По словам представителя ОСГВ «Днепр» Алексея Бельского, эти слухи распространяются, чтобы посеять панику. Он сообщил, что украинские защитники ведут операцию по зачистке окраин города от диверсионных групп врага. Российские диверсанты пытаются проникнуть в город, пересекая реку Оскол на плотах и лодках.

По состоянию на 18 сентября российских войск в центре Купянска также нет, за город продолжаются тяжелые бои. Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко.