Наступления россиян и уничтожение пункта управления оккупантов: Генштаб – о ситуации на фронте

Российские оккупанты продолжают наступать сразу на нескольких направлениях и наносят ракетные удары по мирным украинским городам. ВСУ за сутки поразили пункт управления захватнической армии, места скопления оккупантов и другие важные места.

Об этом 2 апреля говорится в строительстве Генштаба ВСУ.

Оккупанты за сутки нанесли 5 ракетных и 22 авиационных ударов, совершили 42 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и гражданской инфраструктуре населенных пунктов.

"Сегодня, российские захватчики совершили 2 ракетных удара и провели массированный обстрел из реактивных систем залпового огня по центральной части города Константиновка Донецкой области. В результате преступных действий оккупантов погибли и получили раненые мирные жители, повреждения получили детское дошкольное заведение, многоэтажки и частные дома" – говорится в сообщении.

Россияне пытаются наступать на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В эпицентре боевых действий остаются населенные пункты Бахмут, Авдеевка и Марьинка. Благодаря героизму и профессиональности наших воинов, умелым и слаженным действиям, эффективному использованию маневра, за эти сутки подразделения Сил обороны Украины отразили более 50 атак противника.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений В течение суток противник совершил обстрелы населенных пунктов Волфино, Басовка, Рясное и Мезеновка Сумской области, а также Ветеринарное, Гатище, Великий Бурлук и Колодязное на Харьковщине.

оперативная обстановка без существенных изменений В течение суток противник совершил обстрелы населенных пунктов Волфино, Басовка, Рясное и Мезеновка Сумской области, а также Ветеринарное, Гатище, Великий Бурлук и Колодязное на Харьковщине. На Купянском направлении вражеским обстрелам подверглись Каменка, Двуречная, Западное, Масютовка, Крохмальное Харьковской области и Новоселовское - Луганской.

вражеским обстрелам подверглись Каменка, Двуречная, Западное, Масютовка, Крохмальное Харьковской области и Новоселовское - Луганской. На Лиманском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районах Белогоровки и Верхнекаменского. Артиллерийским обстрелам подверглись Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Спирное и Роздоловка в Донецкой области.

в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районах Белогоровки и Верхнекаменского. Артиллерийским обстрелам подверглись Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Спирное и Роздоловка в Донецкой области. На Бахмутском направлении враг не прекращает штурмовать Бахмут. Однако, наши защитники мужественно держат город, отражают многочисленные атаки противника. В течение суток захватчики вели безуспешные наступательные действия в Ивановском Донецкой области. Обстреляли Васюковку, Орехово-Васильевку, Григорьевку, Богдановку, Бахмут, Ивановское, Часов Яр и Нью-Йорк Донецкой области.

враг не прекращает штурмовать Бахмут. Однако, наши защитники мужественно держат город, отражают многочисленные атаки противника. В течение суток захватчики вели безуспешные наступательные действия в Ивановском Донецкой области. Обстреляли Васюковку, Орехово-Васильевку, Григорьевку, Богдановку, Бахмут, Ивановское, Часов Яр и Нью-Йорк Донецкой области. На Авдеевском и Марьинском направлениях противник вел наступательные действия в районах Авдеевки, Первомайского и Марьинки, успеха не имел. Осуществил обстрелы населенных пунктов Авдеевка, Орловка, Тоненькое, Нетайлово, Красногоровка и Мирьинка Донецкой области.

противник вел наступательные действия в районах Авдеевки, Первомайского и Марьинки, успеха не имел. Осуществил обстрелы населенных пунктов Авдеевка, Орловка, Тоненькое, Нетайлово, Красногоровка и Мирьинка Донецкой области. На Шахтерском направлении в течение суток враг обстрелял Победу, Новомихайловку, Угледар, Пречистовку и Большую Новоселку Донецкой области.

в течение суток враг обстрелял Победу, Новомихайловку, Угледар, Пречистовку и Большую Новоселку Донецкой области. На Запорожском и Херсонском направлениях противник активных действий не проводил, совершенствует оборонительные рубежи и позиции. Обстрелял, в частности, Новополь на Донетчине; Ольговское, Красное, Гуляйполе, Белогорье, Новоандреевку Запорожской области, а также Дудчаны, Змиевку, Берислав, Веселое, Николаевку, Бургунку, Антоновку Херсонской области и город Херсон.

"Российские захватчики продолжают нести огромные потери. Для их пополнения, в воинских частях вооруженных сил российской федерации, которые дислоцируются на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, активно проводят мероприятия разъяснительной работы среди военнослужащих срочной службы. Рассказывают молодежи о необходимости подписания срочками мо рф и участия в боевых действиях на территории Украины", — говорится в сообщении.

Авиация Сил обороны за сутки нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 1 район сосредоточения живой силы, 1 пункт управления и 2 других важных объекта врага.

Напомним, в Бахмуте продолжаются очень напряженные бои. Враг делает попытки задействовать не только "вагнеровцев", но и профессиональные подразделения десантников.

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