"Наступные недели будут очень важными": Зеленский рассказал о ситуации на фронте

Наиболее жестокие бои идут в Донецкой области, в приграничных районах — ежедневные минометные обстрелы.

Президент Украины рассказал о ситуации на передовой и отметил военные подразделения Сил обороны, которые мужественно противостоят противнику.

Об этом он говорил во время традиционного вечернего обращения в субботу, 5 ноября.

По словам президента, ситуация за сутки не претерпела существенных изменений.

“Наибольшая жестокость оккупантов по-прежнему сконцентрирована на Донбассе. Но постоянные бои продолжаются и на других участках фронта – это более тысячи километров линии боевых столкновений”, — отметил Зеленский.

Украинский лидер особо отметил нацгвардейцев, защищающих наше государство в Луганской области в составе Сил обороны. В частности, бойцов 27-й Печерской бригады Нацгвардии, которые "вместе с подразделениями Сухопутных войск очень эффективно "минусируют" вражескую технику и самих оккупантов".

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“Хочу отметить и наших пограничников – тех, кто продолжает укреплять рубежи на Сумщине, Черниговщине и Харьковщине, несмотря на постоянные российские обстрелы и провокации. В некоторых пограничных районах нашей страны почти ежедневно – минометный огонь террористов, постоянная угроза ракетных ударов. Спасибо, ребята, за стойкость и выдержку!” – обратился к бойцам президент.

Зеленский заверил, что украинские власти делают все, чтобы у наших воинов "было еще больше возможностей гнать врага".

"Наступные недели с этой точки зрения будут очень важными — чрезвычайно тесно работаем с партнерами, чтобы получить для Украины больше танков, больше "брони", больше артиллерии", — подчеркнул он.

Напомним, в течение суток 5 ноября под ударами российских оккупантов оказались более 20 населенных пунктов Харьковской, Донецкой, Запорожской, Херсонской и Николаевской областей.

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