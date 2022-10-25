"Наступят на те же грабли": генерал Сырский - об угрозе повторного нападения на Киев

Сырский уточнил, что, напав на Киев, Россия снова рискует растянуть свои силы на севере.

Командующий Сухопутными войсками Украины генерал-полковник Александр Сырский не исключает, что российские оккупанты могут решиться на повторное наступление на Киев.

Об этом он заявил в интервью ABC News.

Сырский не исключает, что действия России в Беларуси действительно отражают подготовку снова попытаться перенести боевые действия на новые территории.

"Конечно, они готовятся к эскалации и перенесению конфликта в другие зоны боевых действий. Они готовятся к тому, чтобы ослабить наши группировки, и, по моему мнению, возможной целью является попытка перерезать или ослабить наши линии обеспечения", — отметил генерал.

Но Сырский уточнил, что таким образом Россия снова рискует растянуть свои силы на севере.

"Они рискуют дважды наступить на те же грабли и ударить себе по лицу", – сказал он.

Генерал обратил внимание, что войн такого масштаба, как та, что сейчас идет в Украине, ни в Европе, ни в мире не было со времен Второй мировой войны.

"Мы преуспеваем на поле боя, но война — это тяжело. И мы понимаем, что эта война — это выживание нашего народа и нашего государства, поэтому у нас нет других вариантов, кроме победы", — подытожил командующий Сухопутными войсками.

Возможно ли новое наступление на Киев

ТСН.ua собрал подробности военной активности оккупантов в Беларуси а также мнения экспертов — возможно ли повторение февральского наступления на Киев.

Так, Алексей Арестович прогнозировал, что для повторного наступления на Киев Россия может накопить 20-30 тыс. военных. Позже он добавил, что РФ может вывести войска из Херсона, чтобы перебросить на Киев.

Командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев также не исключает возможности повторного наступления оккупантов на Киев. Однако для этого России необходимо создать силы, на что уйдет два-три месяца.