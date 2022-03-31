Наталка Денисенко призналась, что не хотела отпускать мужа воевать: "Говорила, что не отпущу"

Андрей Фединчик, когда началась война, вступил в ряды терробороны.

Известная украинская актриса Наталка Денисенко рассказала, как не хотела отпускать своего мужа, Андрея Фединчика воевать.

По словам артистки, они говорили об этом с мужем еще до начала войны. Тогда она уверенно говорила, что не отпустит его воевать. Впрочем, Андрей убедил ее, что он должен защищать Украину. Поэтому, когда Фединчик вступил в ряды терробороны, она на это восприняла как должное.

"Я со своей инфантильностью, конечно, говорила, что не пущу, что пусть воюют те, кто на это учился и тд... На что он ответил: "Наташа, если все будут так думать, то кто тогда пойдет?". Поэтому когда мой муж на второй день войны договорился, что его примут в батальон, я восприняла это как должное… Хотя каждый день волнуюсь… А теперь вообще", — добавила актриса.

Наталка Денисенко, Андрей Фединчик и их сын / instagram.com/natalka_denisenko

Вместе с тем, Наталка рассказала, что не осуждает тех мужчин, которые остались дома и не пошли воевать.

"Я совсем не осуждаю тех мужчин, которые сейчас оберегают своих женщин, или занимаются другой помощью во время войны, ведь каждый воюет как может. Даже мы, мамы с детьми, не сидим без дела, потому что понятно одно — это наша общая война и в в ней нет ни одного равнодушного украинца", — поделилась актриса.

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