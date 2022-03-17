Наталья Могилевская о Путине: "Безумный, сломанный человек"

Артистка рассказала, как помогает людям.

Украинская певица Наталья Могилевская сегодня, 17 марта, вышла по видеовязи в прямой эфир программы "Твой день" на канале 1+1.

Как известно, артистка с началом войны в Украине осталась в Киеве и решила помогать людям. Могилевская спускается к людям в метро, поддерживает их, возит воду и поет песни. Наталья отметила, что у нашего народа такой несгибаемый дух, которому сейчас завидует и от которого в восторге весь мир:

"Украина так маленькая по сравнению с тем монстром, который на нас сейчас идет, но за счет чего мы так стоим. Весь мир просто в восторге, почему? А вот от этой силы духа", — сказала певица.

Как переживает войну Наталья Могилевская и почему отправилась в волонтеры

Могилевская добавила, что многим украинцам тоже нужна моральная поддержка. Исполнительница поделилась, какие настроения видит среди людей, когда спускается к ним в метро:

"Это очень огромная паника, стресс. К сожалению, очень мало людей среди тех, кто там есть, в метро, кто не чувствует себя сломанным, испуганным. Очень нужны такие люди, как Арестович, как Ким, как Зеленский наш, что он каждый раз выходит, улыбается, говорит: "Надо верить". Вот этот дух – с ним можно остановить любую войну и одержать победу", — сказала певица.

Она также поделилась, что очень верит в нашу победу и что у нас настолько сильная нация, что даже если останется один украинец – он будет стоять и стрелять до последнего:

"Я не думаю о самом страшном, потому что его не будет. Мы точно победим! Я так в это верю, я чувствую каждой клеткой. Потому что победа будет нашей. Она будет такой красивой! Она станет примером всему миру, который стал уже такой суетный, такой уж мелочный. Я верю в то, что будет новая музыка, новая культура, у нас будет новый виток экономического взлета. Нет шансов у этой кровавой войны, у этого безумного, сломанного человека", — сказала Могилевская о президенте РФ.

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