Наталья Могилевская рассказала, как дома пряталась под кроватью от оконного стекла

Артистка осталась в Украине и отправилась волонтерить.

Украинская певица Наталья Могилевская с началом войны не уехала из Украины.

Артистка осталась дома в Киеве и отправилась волонтерить. Могилевская часто спускается к людям в метро, где общается с ними, а также поет и поддерживает боевой дух.

В программе "Твой День" исполнительница поделилась, что решила остаться в Украине и поддержать людей, чем может:

"У меня сейчас должен был быть огромный тур... Я певица, я должна делать свою работу. Каждый должен делать то, что он может. У меня есть две классные вещи – первое, это слово, песни. У меня есть слово, у меня есть концерты. Еще у меня есть вода. У меня есть скважина. Я беру водичку и привожу ее в метро, которое ближе с моей стороны", — рассказала Наталья.

Как переживает войну Наталья Могилевская и почему отправилась в волонтеры

Кроме того, певица призналась, что дом, в котором она живет, не слишком надежен, поэтому ей приходилось спать под кроватью:

"У меня картонный домик, там я спала под кроватью просто чтобы не убило от стекла, а так у меня там нет ни подвала, ничего. Я хоть два часа в день могу в подземке побыть в покое и люди настолько меня поддерживают", — призналась певица.

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