Наталья Могилевская выпустила патриотическую песню о войне в Украине: "Я кажу ні"

Исполнительница перепела хит 1999 года — "Місяць".

Украинская певица Наталья Могилевская пытается поддержать и подбодрить украинцев.

Исполнительница записала патриотическую антивоенную песню. В строках композиции звучали такие слова, как "я говорю нет, ужасной этой войне", "и вижу во сне мирное небо", "и победные дни идут к тебе".

"Молюсь о городах Украины: Мариуполь, Буча, Ирпень, Гостомель, Харьков, мой родной Киев и Чернигов милый, который так мужественно держит оборону и защищает собой столицу. А Донецк, Луганск, Крым…. За все города Украины, за людей моих родных — и живых, и за тех, кто уже ушел. Молюсь за вас всем сердцем!" – написала исполнительница.

К слову, Могилевская перепела хит 1999 года – "Місяць".

"Спасибо моему учителю, великому гению украинской поэзии — Юрию Евгеньевичу Рыбчинскому за эти прекрасные слова к моей песне "Місяць". Сегодня этот message работает совершенно по-другому: "Я говорю не ужасной этой войне".

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