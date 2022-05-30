Наталья Мосейчук впервые рассказала, что войска РФ сделали с ее домом возле Бучи

Телеведущая 1+1 и марафона "Єдині новини" Наталья Мосейчук откровенно рассказала, как изменилась ее жизнь во время войны, о новых вызовах и мечтах на будущее.

В частности, ведущая вспомнила первые дни войны и свое эмоциональное состояние.

Об этом говорится в интервью сайту kp.ua.

"Очень тяжело было в начале, потому что ты должен держаться и показывать, что все хорошо. Ребенку сказала: "Сыночек, ты ведь так хотел куда-то попутешествовать, вот у нас есть возможность попутешествовать". Мы выезжали на несколько недель в другой регион, потому что живем как раз рядом с Бучей и Ирпенем. Надо было быть очень сильной и фактически жить с двумя лицами. Одно – перед ребенком, а второе – когда уже выключается свет и тебе хочется в зубы что-то взять, чтобы не скрошились от сжатия. Хотелось кричать во весь голос", – поделилась Мосейчук.

Также ведущая призналась, что у нее и мысли не было уехать из страны. Ее младший сын, 10-летний Матвей некоторое время был в эвакуации вместе с бабушкой, но затем вернулся к родителям.

"Конечно, о том, чтобы уехать из страны, таких мыслей не было. Но для сына организовали такую возможность, и Матвей съездил на две недели в другую страну с бабушкой. Через две недели Матвей сказал: "Заберите меня, я буду с вами спускаться в бомбоубежище, буду сидеть, буду быстренько одеваться даже ночью, как ты мама просишь, но только заберите меня". И мы забрали своего ребенка, он с нами. До этого мы никогда сына от себя не отрывали. Он не был так часто с бабушкой. У нас бабушка всегда была как праздник. А когда он оторвался от нас, мы поняли, что ему плохо. И психологически это важно для него быть с нами", – поделилась она.

Наталья Мосейчук рассказала и о собственном доме в пригороде Киева, поврежденном во время оккупации и танковых боев в марте российской армией.

"Наш дом целым не остался. Выбиты все окна, повреждена крыша, нет растений, все стесано снарядами, разбиты заборы. Но окна вставляются, крыша ремонтируется… Понемногу уже отстраиваем. Окна уже поставили", – отметила ведущая.

Напомним, 9 мая россияне напали на Наталью Мосейчук и съемочную группу "1+1" в Берлине. Нападение совершили участники акции, пришедшие к мемориалу воинам красной армии в Трептов Парке, принеся с собой запретную на период 8-9 мая в Германии символику — георгиевские ленты и красные флаги.

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