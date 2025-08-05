НАТО будет координировать новые масштабные поставки оружия для Украины: большинство вооружений поступит из США

Оружие НАТО / © Associated Press

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НАТО начала новую фазу координации масштабных и регулярных поставок оружия для Украины, подавляющая часть которой будет приобретена в Соединенных Штатах. Об этом стало известно после того, как правительство Нидерландов объявило о пакете помощи на сумму 500 миллионов евро, включающем системы ПВО, боеприпасы и другое оборудование.

Об этом сообщает AP News.

В ближайшие недели ожидается не менее двух крупных партий вооружения. Поставка будет осуществляться согласно с насущными потребностями Вооруженных сил Украины. В Альянсе отмечают, что оружие и боеприпасы будут предоставляться быстро и систематически.

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"Пакеты будут готовиться оперативно и будут выдаваться на постоянной основе", - сообщили в НАТО в понедельник вечером.

Отдельное внимание будет уделено системам противовоздушной обороны, которые критически необходимы из-за постоянных российских ударов по населенным пунктам. По данным ООН, с начала широкомасштабного вторжения в результате атак погибли более 12 тысяч гражданских граждан.

Между тем, российская армия, несмотря на значительные потери, продолжает медленное наступление вдоль всей 1000-километровой линии фронта. Особенно напряженная ситуация сложилась вокруг Покровска — важного логистического узла, захват которого может дать России возможность продвинуться вглубь территории Украины.

В то же время большинство вооружений, закупленных европейскими партнерами и Канадой, фактически будут поставляться из арсеналов США. У Вашингтона есть значительные запасы готовой техники и производит ключевые системы — в частности, зенитно-ракетные комплексы Patriot. Администрация Трампа пока не передает Украине новое оружие, однако союзники пытаются компенсировать это совместными закупками.

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По данным Кильского института, общая сумма военной помощи Украине со стороны европейских стран с февраля 2022 достигла 72 миллиардов евро. Для сравнения, США оказали пособие на сумму около 65 миллиардов долларов.

Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс, комментируя очередной пакет помощи, отметил, что "американские системы ПВО и боеприпасы имеют критическое значение для обороны Украины". Он также назвал удары России "чистым террором, направленным на слом украинского сопротивления".

Кроме того, Германия на днях объявила о передаче Украине еще двух ЗРК Patriot. Это решение стало возможным после того, как США согласились приоритетно пополнить немецкие запасы ППО типа Patriot производятся исключительно в Соединенных Штатах.

Напомним, США и НАТО запускают новый механизм поддержки Украины по инициативе Prioritized Ukraine Requirements List (PURL). Министр обороны Украины Денис Шмигаль рассказал, как это будет работать.