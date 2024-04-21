НАТО должно сбивать ракеты РФ в небе Украины – еще на подлете к границе с ЕС: польский генерал

Глава Бюро национальной безопасности Польши (2010 – 2015 гг.) и заместитель министра обороны Польши генерал Станислав Козей подчеркнул, что НАТО должно сбивать российские ракеты в украинском небе – еще на подлете к границе с Евросоюзом.

Об этом пишет "Эспрессо".

"Я считаю и долгое время убеждаю политиков, принимающих решение, что нужно в рамках Североатлантического альянса установить такую зону противовоздушной и противоракетной обороны перед границей и еще несколько десятков километров над территорией Украины. Чтобы мы начали сбивать ракеты, когда они долетают до нашей границы, а не только тогда, когда они пересекли нашу границу. Потому что тогда уже часто поздно", - подчеркнул Козей.

Польский генерал говорит, что Альянс может и должен создать "передовую зону противоракетной обороны над частью Западной Украины возле границ Альянса".

"Это защита своих границ от инцидентов", – резюмировал Станислав Козей.

Напомним, после того, как российская ракета во время одной из атак на Украину зашла в воздушное пространство Польши, в НАТО заговорили о возможности сбития российских ракет на подлете к странам-членам Альянса.

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