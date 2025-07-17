Patriot / © commons.wikimedia.org

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Командующий Объединенным командованием сил НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич заявил, что ведется активная подготовка к срочной переброске систем ПВО Patriot в Украину, в частности, в Киев.

Об этом он сообщил в четверг на конференции в Висбадене, Германия, отметив, что это ответ на одни из самых масштабных российских авиаударов за все время войны, передает Reuters.

“Подготовка идет полным ходом, мы очень тесно сотрудничаем с немецкой стороной по передаче “Патриотов”, — сказал Гринкевич. — Мне было дано указание поехать как можно быстрее”.

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Гринкевич не уточнил сроки передислокации, однако отметил, что операция должна состояться в сжатые сроки, чтобы усилить защиту столицы от новых ударов России, которая в последние недели регулярно атакует украинские города ракетами и дронами.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что первые Patriot уже едут из Германии в Украину.