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НАТО готовит срочную переброску Patriot в Киев — Reuters
Ведется срочная подготовка к переброске систем Patriot в Украину. Киев нуждается в усиленной ПВО из-за массированных атак РФ.
Командующий Объединенным командованием сил НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич заявил, что ведется активная подготовка к срочной переброске систем ПВО Patriot в Украину, в частности, в Киев.
Об этом он сообщил в четверг на конференции в Висбадене, Германия, отметив, что это ответ на одни из самых масштабных российских авиаударов за все время войны, передает Reuters.
“Подготовка идет полным ходом, мы очень тесно сотрудничаем с немецкой стороной по передаче “Патриотов”, — сказал Гринкевич. — Мне было дано указание поехать как можно быстрее”.
Гринкевич не уточнил сроки передислокации, однако отметил, что операция должна состояться в сжатые сроки, чтобы усилить защиту столицы от новых ударов России, которая в последние недели регулярно атакует украинские города ракетами и дронами.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что первые Patriot уже едут из Германии в Украину.