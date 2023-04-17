НАТО готовится к боевым действиям на своих границах из-за зверств России в Украине — NYT

Североатлантический альянс хочет не только увеличить боеспособность своих сил, но и сделать их более заметными для России, что является ключевым элементом сдерживания.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину НАТО готовится к боевым действиям на границах Альянса и снова превращается в "военный союз".

Об этом пишет NV со ссылкой на статью в газете The New York Times, опубликованную 17 апреля.

"НАТО быстро переходит от политики сдерживания путем возмездия к сдерживанию путем запрета. Ранее считалось, что в случае вторжения России страны-члены будут пытаться продержаться до тех пор, пока им на помощь не придут силы союзников и не оттеснят оккупантов. Но после российских зверств в захваченных украинских населенных пунктах, в частности в Буче, Ирпене и Мариуполе, Польша и страны Балтии не хотят рисковать даже коротким периодом российской оккупации", — пишет NYT.

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"...Сдерживание путем запрета означает увеличение количества войск вдоль границы с Россией, большую интеграцию военных планов США и союзников, увеличение расходов на оборону, конкретные требования к союзникам и т.д. Североатлантический Альянс хочет не только увеличить боеспособность своих сил, но и сделать их" более заметными для России", что является ключевым элементом сдерживания", — пишет газета.

По словам бывшего заместителя генсека НАТО Камиля Гранда, страны Центральной и Восточной Европы настаивают, что "обещать отвоевать" территории, которые могут быть захвачены россиянами, уже недостаточно, и нужно "защищать каждый дюйм территории НАТО с первого дня".

"НАТО развернула по батальону войск в восьми странах вдоль восточной границы с Россией. Альянс готовится увеличить эти силы до бригад, чтобы усилить сдерживание и иметь возможность отбросить оккупационные силы на подступах. Кроме того, Альянс ставит перед тысячами других сил задачу в случае войны быстро отправиться на помощь, разрабатывает новые планы мобильности и логистики и более жесткие требования к готовности", — говорится в статье.

NYT отмечает, что под контроль главнокомандующего Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Кристофера Каволи перейдет больше войск, и он впервые со времен холодной войны объединит военные планы США и союзников. По словам собеседника газеты, среди высокопоставленных должностных лиц НАТО, восточноевропейские страны точно будут знать, что именно Альянс собирается сделать для их защиты.

НАТО также согласовывает долгосрочные требования от союзников с текущими оперативными потребностями: например, Дании сказали прекратить тратить деньги на строительство подводных лодок, а Канаде предоставить самолеты-дозаправщики. Если страны будут протестовать, другие члены Альянса смогут проголосовать за их принуждение — такое голосование называют "консенсус минус один".

На предстоящем саммите НАТО в июле 2023 года согласуют новый план расходов Альянса. Как пишет NYT, учитывая трудности России в Украине, если большие страны в течение следующих десяти лет потратят на армию от 2,5 до 3% ВВП, этого должно хватить.

Напомним, как сообщил заместитель генсека Альянса Мирча Джоане, НАТО поддержит долгосрочный план вступления Украины в Североатлантический альянс.

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