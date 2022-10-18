НАТО готовится к любому сценарию: Столтенберг оценил вероятность применения РФ ядерного оружия против Украины

Генеральный секретарь НАТО принял участие в ежегодном Берлинском внешнеполитическом форуме Koerber Stiftung, где сообщил, хотя риск ядерного удара России по Украине низкий, однако Альянс готовится к любому сценарию.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил об этом 18 октября.

По словам Столтенберга, в текущей ситуации НАТО оценивает вероятность применения Россией ядерного оружия против Украины низкой, но сохраняет бдительность и проводит внимательный мониторинг состояния и готовности российских ядерных сил, особенно во время ядерных учений со стороны РФ.

"Мы проводим внимательный мониторинг того, что они (россияне — ред.) делают. Мы бдительны, особенно сейчас, когда они сейчас намерены провести ядерные учения. Риск использования ядерного оружия против Украины низкий. Но, безусловно, потенциальный удар и последствия такого шага могут быть настолько велики, что мы должны воспринимать это очень серьезно, мы четко доводим до москвы, что будут тяжелые последствия для самой России, если они используют ядерное оружие в Украине, сейчас мы не видим никаких изменений в их ядерном позиционировании или готовности. Но, безусловно, мы продолжаем постоянный мониторинг", – заявил Столтенберг.

Он отметил, что Североатлантический союз должен быть готов к любому сценарию. В настоящее время кремль своей ядерной риторикой пытается запугать союзников и заставить их отказаться от поддержки Украины, чтобы пути могли одержать победу над Украиной.

"Мы не можем позволить себя запугать или поддаться на шантаж и ядерную риторику. Если президент пути выиграет в Украине, это пошлет очень опасное послание всем авторитарным лидерам, — мол, если они используют грубую военную силу, нарушат международное право, то смогут достичь своих целей. "Это сделает нас более уязвимыми, а мир — более опасным. Поэтому мы должны учитывать все риски этого конфликта, но также то, что риск, если позволить президенту пути победить, был бы намного больше", — отметил Столтенберг.

Отвечая на вопрос модератора, он подчеркнул, что НАТО четко довело до кремля послание о тяжелых последствиях для самой России применения ядерного оружия против Украины, и напомнил, что Россия поставила свою подпись под документами, констатирующими, что в ядерной войне не может быть победы, и она никогда не должна быть решена. Вместе с этим, Столтенберг признал, что ядерная риторика, исходящая от москвы и от президента путина, опасна и безумна, поэтому эти угрозы должны восприниматься серьезно.

Относительно конкретики ответа НАТО Столтенберг отметил, что она будет зависеть от самой "атаки, обстоятельств и контекста".

"Но мы никогда не будем отдавать предпочтение потенциальному нападающему, информируя его, как точно мы намерены отвечать. Они (россияне – ред.) знают, что последствия будут тяжелыми, и мы повторяли это послание несколько раз в течение прошлых недель», — сказал Столтенберг.

По его словам, у НАТО есть разные пути реагирования, и они не обязательно будут связаны с применением ядерного оружия. Как отметил Генеральный секретарь НАТО, обстоятельства, при которых союзники будут учитывать применение ядерного оружия в ответ, «очень удалены». Но это не исключает решительного ответа со стороны НАТО, если Россия применит ядерное оружие против Украины. Если нападение будет совершено против любого союзника по Альянсу, — это немедленно приведет в действие статью 5 Вашингтонского договора о коллективной обороне, напомнил Столтенберг.

"Пока мы делаем все, чтобы избежать такого сценария. Мы не являемся стороной этого конфликта. Мы не имеем сил на месте происшествия, мы не принимаем участия в боевых действиях. Да, мы оказываем помощь Украине, которая имеет право на самозащиту, согласно Хартии" ООН. Союзники по НАТО помогают Украине соблюсти это право, но это не делает нас стороной конфликта", — подчеркнул Столтенберг.

Напомним, что НАТО в ближайшие дни планирует передать Киеву средства борьбы с дронами.

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