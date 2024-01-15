В НАТО ожидают эскалацию с Россией уже в феврале этого года.

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова сронизировала над планом Германии отражать гибридную атаку России на восточный фланг НАТО уже с июля 2024 года, который попал в СМИ.

Об этом она написала в Телеграмм.

"Почитала немецкий "секретный план", слитый в инфосвалку "Бильд". Мощный прошлогодний гороскоп для рыбы в раке. Не исключаю, что аналитическую часть Бундесвера предоставил немецкий МИД под руководством Бербок", — написала она.

Напомним:

Журналисты издания Bild написали, что Германия осуществляет подготовку к возможному вооруженному конфликту с РФ, который может начаться в ближайшее время.

Авторы материала утверждают, что эскалация может произойти уже в феврале этого года. Речь идет о секретном сценарии "Оборона Альянса 2025", действия которого стартуют через недели.

В описанном варианте Кремль может запустить новую волну мобилизации и призвать в войска не менее 200 тысяч человек, после чего ВС РФ начнут весеннее наступление.

Кстати, в Bild также пишут, что обострение ситуации может оказаться возможным после того, как Россия перебросит свои войска и ракеты средней дальности на территорию Калинграда — в октябре, и ближе к концу года начнется "пограничный конфликт" с многочисленными жертвами у Сувальского коридора.

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