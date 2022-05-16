НАТО готовится признать Россию "прямой угрозой": как отреагировали в Москве

В обновленной Стратегической концепции Североатлантического Альянса, которая должна быть принята на саммите НАТО в Мадриде, Россия будет признана "прямой угрозой".

В новой Стратегической концепции НАТО определит лучшие пути поддержки стран-соседей, "уязвимых к принуждению и агрессии".

Об этом со ссылкой на представителя Североатлантического союза сообщает Bloomberg.

В России ответили, что в таком случае придется соответствовать указанному статусу, пишет Интерфакс.

"Будем им создавать непосредственную угрозу, чтобы быть на высоте этой оценки", – заявил замглавы МИД России Сергей Рябков, комментируя информацию об обновлении стратегического документа НАТО.

Стратегические концепции НАТО – это рамочные документы, характеризующие деятельность Североатлантического союза на мировой арене. Последний такой документ был принят в 2010 году: там речь идет о "стратегической важности" отношений Альянса и РФ и намерениях их развивать.

Ближайший саммит НАТО должен пройти в июне 2022 года в Мадриде. В нем также примет участие президент Украины Владимир Зеленский.

Ранее сообщалось, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг убежден, что Украина способна победить в войне против России.

"Война России в Украине идет не так, как планировала Москва. Россия не достигает своих стратегических целей. Путин хотел нанести поражение Украине, разрушить НАТО и разделить Северную Америку и Европу. Но Украина стоит, НАТО сильнее, чем когда-либо, Европа и Северная Америка крепкие. Украина может выиграть эту войну", — сказал Столтенберг.

Глава украинской разведки Кирилл Буданов сообщил, что война в Украине переломного момента достигнет в августе, а к концу 2022 может закончиться.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что после ряда провалов войск РФ и сдерживания украинскими войсками россиян, в частности в Мариуполе и на Востоке, начинается новый этап.

"Мы заставили ее (Россию – ред.) снизить масштаб целей до оперативно-тактического уровня. На этом фоне мы входим в новую – долговременную – фазу войны. Чтобы победить в ней, нужно тщательно планировать ресурсы, избегать ошибок, проектировать нашу силу так, чтобы враг, в конце концов, не выдержал", — добавил министр.

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