НАТО может не успеть: Залужный о технологическом разрыве с Украиной

Валерий Залужный / © Associated Press

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Посол Украины в Великобритании и бывший Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что по темпам внедрения инноваций на поле боя Запад может догнать Украину только через пять лет. Об этом он сказал во время выступления на Лондонской конференции безопасности,

Об этом он рассказал в своем выступлении на Лондонской конференции безопасности, текст которого публикует «Украинская правда».

«Если прямо сегодня вечером НАТО откажется от танков и начнет овладевать технологиями, то где-то за 5 лет сможет достичь уровня ВСУ образца 2024 года. Но технологии за это время пойдут дальше. Как и враги», — сказал Залужный.

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По словам дипломата, Украина сейчас является единственной армией в Европе, которая умеет вести современную, высокотехнологичную войну: «У нас есть самая большая армия на континенте, которая знает, как сдерживать Россию».

Он также подчеркнул, что для эффективного реагирования на вызовы будущего необходима не только модернизация вооружения, но и «новая государственная политика», подобная той, которая в свое время обеспечила развитие ядерной энергетики или космической отрасли.

Залужный призвал к построению новой архитектуры европейской безопасности, ведь, по его мнению, старая модель взаимодействия безопасности с США исчерпала себя. В то же время, Украина остается ключевым щитом Европы, а Европа нужна Украине как источник поддержки и инвестиций.

Напомним, по словам Залужного, Украина сейчас широко использует современные технологии, чтобы противостоять российскому вторжению. Однако до начала полномасштабного вторжения к идее использования ИИ в украинской армии относились очень скептически.

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